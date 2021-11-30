В Японии спущен на воду второй патрульный корабль MRRV для Береговой охраны Филиппин

ЦАМТО, 29 ноября. Компания Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (входит в группу Mitsubishi Heavy Industries, MHI) объявила о состоявшейся 18 ноября церемонии спуска на воду второго (из двух заказанных Береговой охраной Филиппин) многоцелевого патрульного корабля MRRV (Multi-Role Response Vessels).

Церемония прошла на верфи MHI Shimonoseki Shipyard & Machinery Works в Симоносеки (префектура Ямагути, Япония).

Как сообщал ЦАМТО, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Филиппин Родриго Дутерте достигли соглашения о поставке Береговой охране Филиппин двух 97-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV (Multi-Role Response Vessels) в кулуарах прошедшего в сентябре 2016 года в Лаосе 29-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Приобретение осуществляется в рамках второго этапа "Проекта усовершенствования возможностей по обеспечению безопасности на море" (Maritime Safety Capability Improvement Project – MSCIP Phase 2), согласованного правительствами Филиппин и Японии в октябре 2016 года.

Ранее для Береговой охраны Филиппин в Японии компанией Japan Marine United (JMU) были построены десять 44-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV в рамках первой фазы Проекта MSCIP.

Финансирование поставки второй партии кораблей осуществляется в основном за счет средств японской программы содействия развитию ODA (official development assistance). Ссуда Японского агентства международного сотрудничества составляет 16,455 млрд. йен.

Контракт на проектирование, постройку и поставку двух 97-метровых кораблей MRRV общей стоимостью 14,55 млрд. йен был подписан Министерством транспорта Филиппин с Mitsubishi Shipbuilding Co. Ltd. 27 декабря 2019 года и вступил в силу 8 мая 2020 года. Строительство судов (по адаптированному проекту корабля класса "Кунигами" Береговой охраны Японии) началось в декабре 2020 года. Спуск на воду головного корабля серии состоялся 26 июля 2021 года. Ожидается, что он прибудет в Манилу к марту 2022 года, а второй – через два месяца (к маю 2022 года). Крещение и официальная передача головного судна запланированы на май 2022 года, второго – на сентябрь 2022 года. После поставки корабли станут крупнейшими в составе Береговой охраны Филиппин.

По информации Mitsubishi Heavy Industries Group, длина корабля составляет 96,6 м, ширина – 11,5 м, водоизмещение – 2260 т, максимальная расчетная скорость – не менее 24 узлов, дальность плавания – не менее 4000 морских миль. Оба корабля будут оснащены защищенными системами связи, вертолетной площадкой и ангаром для применения вертолетов, подводным дистанционно управляемым аппаратом, а также скоростными надувными шлюпками. Корабли будут применяться для контроля исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны и оперативного реагирования на происшествия или преступления на море. Кроме того, они будут использоваться для проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.