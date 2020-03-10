На Украине в армию призовут мужчин до 43 лет: кого и когда (Обозреватель, Украина)

На Украине собираются призвать в армию выпускников военных кафедр вузов. Причем под ружье собираются поставить мужчин до 43 лет. Правда, обещают, что в зону боевых действий таких «новобранцев» не отправят. Сами призывники в растерянности: военному делу они учились давно. Подробнее о том, кого собираются призывать в этом году, читайте в материале «Обозревателя».

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Точных сроков призыва офицеров запаса пока нет

Служить придется 18 месяцев

В зону ООС их не отправят

В военкоматах ждут сознательных

Заместитель областного военкома Днепра Сергей Полуцыган рассказал "Обозревателю", что призыв выпускников военных кафедр происходит уже второй год подряд. При этом, по его словам, они в большинстве своем не уклоняются. "Это совершенно разные категории граждан в отношении выполнения воинского долга. Лица, которые закончили военные кафедры, это офицеры запаса. Они сознательно пошли на военную подготовку. Это обязательный вид службы, они не могут отказаться от него", - рассказал он. В армии офицеры запаса прослужат 18 месяцев, всех распределят на должности, в соответствии с их званиями. Однако в отличие от офицеров-контрактников, их не могут отправить в зону проведения ООС.

Причины, цели и смысл

По словам Полуцыгана, цель такого призыва - сформировать качественный резерв. Мол, офицеры уже в реальных условиях смогут применить свои знания, вспомнить чему их когда-то учили. "Система призыва офицеров запаса имеет две цели. Первая - офицеры непосредственно знакомятся с условиями воинской службы. Второе - это формирование качественных резервистов, которые будут иметь практический опыт службы. В случае необходимости они способны отправиться в свои боевые подразделения и уже быть полезными", - поделился военком.

Однако некоторые знания, полученные на "военке", уже не соответствуют нынешним украинским реалиям. Как рассказал "Обозревателю" выпускник военной кафедры Вячеслав, который учился в 2013-2015 годах, тогда их военному делу учили, как при Советском Союзе. "Тогда учили другие люди, которые привыкли к иной войне. Не к точечным операциям, а к полномасштабному наступлению, когда военные идут звеном по полю. Нас учили по тактике 60-х, когда скидывают бомбу, и мы отделением наступаем по фронту вместе с танками, БМП, БТР. Сейчас воюют иначе", - поделился парень.

Вячеслав надеется, что сейчас на военных кафедрах уже преподают участники войны в Донбассе, которые четко знают, как действовать и выживать в боевых условиях. "Я считаю, что на момент 2015 года подготовка была недостаточной. Материальная база отсутствовал,а и квалификация кадров оставляла желать лучшего. Надеюсь, что это изменилось", - отметил он.

"Я заканчивал военную кафедру в 2016 году. И могу сказать, что мало чему нас там научили. В стране война шла полным ходом, а мы окурки на территории университета собирали во время "военки‟. Сейчас хотят призвать тех, у кого уже семьи, дети и стабильная работа. Я, конечно, понимаю, что страну нужно защищать, но даже за эти годы не смогли профессиональную армию сделать и нормальный резерв создать из тех, кто уже прошел боевые действия", - говорит выпускник столичного вуза Александр.

Военный эксперт Константин Машовец согласен - дефицит младшего офицерского состава в армии есть. Однако решат ли эту проблему нынешние выпускники "военок" - вопрос. "Качество подготовки офицеров запаса у нас так себе. Их готовят в основном на военных кафедрах гражданских институтов, и подготовка не совсем соответствует потребностям современных вооруженных сил. В принципе, после настоящей подготовки в условиях современной армии вполне возможно, что офицеры запаса станут эффективными", - поделился он в комментарии "Обозревателю".

Платили, чтобы не служить

Всем известно, что многие студенты шли на военную кафедру ради того, чтобы потом не быть призванными. За обучение платили деньги, и немалые. Но сейчас эта защита от армии перестала работать. И, конечно, многие этим недовольны. "На военные кафедры шли, чтобы не иметь проблем с законом. Часто за военные кафедры нужно было платить, и многие студенты относились к военным занятиям формально. Насколько эти офицеры будут полезны в армии сейчас, я не знаю", - отметил Константин Машовец.

Один из сотрудников военкомата Киева считает, что вряд ли удастся призвать тех, кому уже за 30-35 лет. "У них уже дети, кто-то имеет проблемы со здоровьем. С ними сложнее. А вот более молодых выпускников военных кафедр легче отправить в армию. Ставку делают в основном на них", - говорит сотрудник.

В самих же вузах говорят, что раньше желающих пройти "военку" было хоть отбавляй, невзирая на стоимость обучения. Однако сейчас в связи с таким решением о призыве, на военную кафедру не очень хотят идти.

Антон Малиновский