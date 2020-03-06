Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО

Анкара оказалась в тяжелом положении, ввязавшись в боевые действия с сирийской арабской армией (САА) в сирийской провинции Идлиб, отмечают западные СМИ. Оценивая военный потенциал Турции, многие эксперты сходятся во мнении, что она потерпела бы сокрушительное поражение от объединенных российско-иранско-сирийских сил не будь она членом НАТО. Статистическое данные порой не отражают истинное положение вещей. Многочисленная турецкая армия, в действительности не представляет из себя столь грозную силу, как это изображается официальной пропагандой. Ныне текущая военная операция стала для Турции серьезным испытанием. Она вынуждена расходовать дорогостоящие боеприпасы дальнего радиуса действия, чтобы избежать больших потерь в своих войсках. И восполнять арсенал Анкаре нечем.

Конфликт с основным спонсором НАТО – Америкой начался с неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Далее Анкара всячески демонстрировала, что ведет независимую политику, но, похоже, она серьезно обломала зубы на сирийском вопросе. С одной стороны бесславный выход из идлибской зоны ей необходим, поскольку у нее нет сил там долго оставаться. С другой стороны такой исход поставит крест на региональном лидерстве Турции, что само по меде для Эрдогана не приемлемо.

Издание Bloomberg представляет сложившуюся на севере Сирии ситуацию, исходя их той информации, которую предоставляют официальные турецкие источники. Шокирующая реальность для Анкары, по мнению этого американского СМИ, заключается уже в гибели 34 турецких солдат в результате совместной воздушной атаки авиации сирийских ВВС и российских ВКС. Но все дело в том, что эти данные явно занижены. И суровая реальность выглядит куда страшнее. В противном случае турецкий лидер не понесся бы сломя голову в Москву для приватного разговора с Владимиром Путиным.

Дальнейшее продолжение участия Анкары в сирийской войне грозит серьезными столкновениями с Москвой. Турецкая пропаганда сколь угодно много может вещать о готовности воевать с Россией и в 17-ый, и в 20-раз. Но, на деле, забыть страшные поражения при Кагуле, Рымнике, Синопе или Чесме турецкая военная историография вряд ли сможет. Да, не в состоянии Турция воевать с Россией, это ее карма, ее ахиллесова пята. Что, кстати, на руку Вашингтону, который получил возможность в очередной раз указать строптивому союзнику его место в иерархии НАТО.

Правда, американские специалисты упускают главное и подчеркивают лишь второстепенные детали. Одним из ключевых примеров, по мнению Bloomberg - является то, как турецкая армия извлекла выгоду из использования сетевых боевых средств против автономных подразделений сирийских правительственных сил. По представлению знатоков из США, один турецкий F-16 смог сбить два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24 не в ближнем воздушном бою, а за пределами видимости. Ситуация описывается так: воздушное судно раннего предупреждения и контроля (AWAC) получило цели, передало местоположение и другую важную информацию в режиме реального времени на F-16 через стандартную систему передачи данных НАТО. Эта информация была затем передана ракетам F-16 класса «воздух-воздух» AMRAAM, когда они направлялись к своим целям. И это публикуется в пику данным, что сирийские самолеты попали под огонь турецких средств ПВО, но никак не истребителей.

Впрочем, в размышлениях западных журналистах все же есть рациональное зерно. Представляется логичным, что Турецкое преимущество в действиях против современных сирийских систем противовоздушной обороны "Панцирь", поставляемых Россией, обусловлено использованием передовых систем радиоэлектронной борьбы, введенных стандартами НАТО.

Но, вишенкой на вершине торта является другое обстоятельство. По мнению американцев само членство в Североатлантическом блоке поможет Анкаре заставить Москву сложить оружие в Сирии. Ну что ж, поживем – увидим.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО