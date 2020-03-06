ВМС Португалии испытывают БЛА на борту кораблей класса "Виана ду Каштелу"

ЦАМТО, 5 марта. Командование Военно-морских сил Португалии интегрирует беспилотные летательные аппараты (БЛА) вертикального взлета и посадки (ВВП) на борт патрульных кораблей класса "Виана ду Каштелу".

Как сообщает Jane's Navy International, четыре корабля класса "Виана ду Каштелу" состоят на вооружении эскадры надводных кораблей ВМС и применяются для выполнения широкого спектра задач как в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), так и в рамках многонациональных операций.

Первые испытания с БЛА ВВП SPYRO 4N, оснащенного электрооптическим / инфракрасным блоком наблюдения, были проведены на борту корабля (P362) "Сайнс" во время развертывания в Гвинейском заливе в конце 2019 года. БЛА, получивший в ВМС обозначение "Асор", был получен в рамках соглашения с компанией UAVision.

Во время испытаний взлет и посадка выполнялись оператором с переносным терминалом C2 с летной площадки, однако ВМС рассчитывают интегрировать эту возможность в новый пакет C3, который был установлен на мостике для обеспечения автоматических взлетов и посадок БЛА.

Пакет C3 был поставлен UAVision в рамках контракта, заключенного 24 октября 2019 года. Он включает наземную станцию управления G2000, сервер и четыре больших монитора повышенной прочности, расположенные на мостике корабля, программное обеспечение для телеметрии, планирования полета, управления и работы с полезной нагрузкой, а также IP-канал передачи данных на большие расстояния StormCOMM.