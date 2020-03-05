Войти
Известия.ru

Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

184
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Вероятность настоящего физического столкновения США и России в арктическом регионе пока маловероятна, заявил 3 марта и.о. замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон.

«В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта [в Арктике] в краткосрочной перспективе является низким», — цитирует его ТАСС.

При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии соперничества в Арктике.

США неоднократно заявляли о желании укрепить свои позиции в Арктике и сетовали, что Россия в этом их опережает.

В сентябре прошлого года бывший директор Центра Латинской Америки при организации «Атлантический совет» Питер Шехтер заявил, что Запад проигрывает России и Китаю в «битве» за Арктику.

Москва не раз призывала не милитаризировать регион и не усложнять там обстановку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
Похожие новости
12.07.2019
Связи небесные: в РФ может появиться доступный спутниковый интернет
24.06.2019
Америка хочет взяться за Арктику
13.06.2019
Милитаризованная Арктика: НАТО обвиняет Россию
06.05.2019
В Пентагоне озаботились возможным ростом числа военных баз КНР за рубежом
21.07.2014
«Высокомерие и цинизм»
07.07.2014
«Мы имеем дело c новым наступательным видом оружия»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 03:23
  • 9
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 05.03 02:03
  • 1
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
  • 05.03 01:53
  • 1
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 05.03 01:10
  • 6
Космонавтика Илона Маска
  • 05.03 00:40
  • 18
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 04.03 23:28
  • 8077
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 23:20
  • 6
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 04.03 19:34
  • 1
SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая
  • 04.03 15:47
  • 1
"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"
  • 04.03 15:32
  • 1
Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе
  • 04.03 15:15
  • 41
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 04.03 13:05
  • 12
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.03 12:59
  • 3
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
  • 04.03 12:20
  • 6
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
  • 04.03 11:26
  • 1
Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора