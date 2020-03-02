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Греция ставит подножку Турции в НАТО, а США требуют от России приструнить свои ВКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Греция наложило вето на заявление, которое Североатлантический альянс готовил в поддержку Турции из-за ситуации в сирийском Идлибе, где правительственные войска атаковали турецких военнослужащих, а Анкара в ответ развернула масштабные боевые действия.

Об этом сообщила газета To Vima со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что постпред Греции при НАТО получил распоряжение министра иностранных дел своей страны Никоса Дендиаса. В итоге заявление альянса было заблокировано после того, как текст был согласован на уровне заместителей постоянных представителей. Этот документ не включал греческое предложение сделать ссылку на соблюдение декларации между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и мигрантов, подписанной в марте 2016 года.

Греческое требование встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, таких как Великобритания, Германия, США и Франция.

В то же время, США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии, невзирая на то, что Москва действует на территории страны с одобрения официального Дамаска.

Как передает РИА Новости, данное требование озвучила постпред США при ООНКелли Крафт, выступая на заседании Совета Безопасности. Она также заявила, что Вашингтон продолжает поддерживать Анкару в условиях обострения ситуации в Идлибе.

Из ее выступления стало понятно, что Штаты хотят потеснить сирийские войска и ВКС России, заставив Дамаск отказаться от контроля над значительными территориями.

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