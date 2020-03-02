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Интерфакс-АВН

Взаимодействие систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112" будет обеспечено в большей половине регионов РФ к середине апреля

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Постоянное информационное взаимодействие Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" и Системы-112 будет реализовано к середине апреля еще в трех регионах РФ, их общее число достигнет 44, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"В конце 2019 - начале 2020 года были выпущены приказы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ об использовании единого номера "112" на территории Вологодской, Новгородской и Тверской областей", - сказали в пресс-службе.

Запуск Системы-112 в Вологодской области состоялся 5 февраля, в Новгородской области он запланирован на 5 марта, а в Тверской области - на 15 апреля.

"Таким образом, к середине апреля 2020 года постоянное информационное взаимодействие ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" с Системой-112 будет обеспечено в 44 субъектах РФ", - сообщили в АО "ГЛОНАСС".

В настоящее время в РФ насчитывается 85 регионов.

Сопряжение ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и Систем-112 субъектов РФ обеспечивает автоматизированное взаимодействие систем для сокращения времени передачи информации в экстренные оперативные службы и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах.

"ЭРА-ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2015 года и готова к интеграции, однако необходимым условием сопряжения двух систем является ввод систем "112" в субъектах РФ в промышленную эксплуатацию.

"Автоматизация процессов позволяет минимизировать время на передачу в экстренные оперативные службы информации о ДТП или ином происшествии, а также о его месте и характере. Это повышает скорость прибытия экстренных служб на место происшествия, что особенно актуально в местах значительного удаления от населенных пунктов, а также при тяжелых ДТП, когда пострадавшие могут находиться без сознания или в шоковом состоянии", - пояснили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
ИТ
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