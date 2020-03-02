Yeni Akit (Турция): после вероломной атаки в Идлибе пятая статья Устава НАТО снова на повестке дня!

После гибели турецких военных в Сирии в СМИ активно обсуждается применение 5-ой статьи устава НАТО, которая гласит, что нападение на страну-члена альянса считается нападением на весь блок. Читатели иронизируют, ведь это турки вторглись на чужую территорию, где и были атакованы. По мнению большинства, ждать помощи от НАТО — бессмысленно.

В результате вероломного нападения преступного режима Асада в Идлибе 33 наших военных пали мучениками. После этой атаки на повестке дня вновь возникла 5-ая статья Североатлантического договора.

Гнусная атака режима Асада в Идлибе унесла жизни 33 наших военных. В соответствии с 5-ой статьей Североатлантического договора, нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс.

Пятая статья Устава НАТО гласит: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, в случае если подобное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого 51-й статьей Устава ООН, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности".

Комментарии читателей:

Тарык: Ага, за исключением юго-востока нашей страны…

Имам: Еще вчера мы выходили из НАТО и становились с русскими братьями навек. Что случилось?

Зекерия Гёкче: НАТО-шмато нам не поможет. Нам нужно рассчитывать только на свои силы. К тому же США и Россия - на стороне Асада.

Акынджи: Или пусть НАТО окажет нам поддержку, или давайте выйдем из альянса.

якуп: Сколько еще мы будем надеяться на НАТО? Разве наши военные, как, например, в Южной Корее, не отдавали свои жизни ради НАТО? Причем счет идет на десятки тысяч. Что мы видели от стран-членов НАТО? Разве наш народ не воевал со странами - ныне членами НАТО в ходе национально-освободительной войны, разве они не отправляли Рабочей партии Курдистана тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами? Разве НАТО не бросала нас в объятия России в истории? Что теперь будет? Отныне нам нужно наступать по всем направлениям. Не будем больше отдавать жизни наших сыновей из милосердия. Напомним немного о милосердии противостоящим силам.

синан: Вы считаете, что, если мы начнем войну или наступление, НАТО будет действовать вместе с нами? Черта с два. Ты иди вперед, а повернешься - никого рядом с собой не увидишь. Все, что делает НАТО, так это требует дать военных, осуждает всевозможные нападения на Турцию, выражает призывы, но в действительности не делает ничего. Турция - ни что иное, как военный склад НАТО. К тому же вы и сами писали о том, чьим интересам служит НАТО.

Ахмет: Какое НАТО? Они еще вчера говорили: "Эта операция проводится по собственной инициативе Турции, независимо от НАТО, поэтому НАТО не будет поддерживать Турцию". И после этого мы стучимся к ним в дверь, зная, что они захлопнут ее перед самым нашим носом? Бред какой-то.

алиджем: Эта статья имеет силу в том случае, если ты подвергнешься нападению на своей территории. Вы находитесь на территории Сирии, следовательно, вне этой статьи. Из-за вас НАТО будет воевать с Россией? Господи, когда вы поумнеете.

Нерон11: НАТО - наш враг, а не друг и союзник, НАТО никогда не помогала и не поможет нам.