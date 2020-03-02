Войти
ИноСМИ

Yeni Akit (Турция): после вероломной атаки в Идлибе пятая статья Устава НАТО снова на повестке дня!

337
0
0
Американские и британские солдаты на учениях НАТО Defender Europe, Германия
Американские и британские солдаты на учениях НАТО Defender Europe, Германия.
Источник изображения: © AP Photo, Soeren Stache/dpa

После гибели турецких военных в Сирии в СМИ активно обсуждается применение 5-ой статьи устава НАТО, которая гласит, что нападение на страну-члена альянса считается нападением на весь блок. Читатели иронизируют, ведь это турки вторглись на чужую территорию, где и были атакованы. По мнению большинства, ждать помощи от НАТО — бессмысленно.

В результате вероломного нападения преступного режима Асада в Идлибе 33 наших военных пали мучениками. После этой атаки на повестке дня вновь возникла 5-ая статья Североатлантического договора.

Гнусная атака режима Асада в Идлибе унесла жизни 33 наших военных. В соответствии с 5-ой статьей Североатлантического договора, нападение на страну-члена НАТО считается нападением на весь альянс.

Пятая статья Устава НАТО гласит: "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, в случае если подобное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого 51-й статьей Устава ООН, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности".

Комментарии читателей:

Тарык: Ага, за исключением юго-востока нашей страны…

Имам: Еще вчера мы выходили из НАТО и становились с русскими братьями навек. Что случилось?

Зекерия Гёкче: НАТО-шмато нам не поможет. Нам нужно рассчитывать только на свои силы. К тому же США и Россия - на стороне Асада.

Акынджи: Или пусть НАТО окажет нам поддержку, или давайте выйдем из альянса.

якуп: Сколько еще мы будем надеяться на НАТО? Разве наши военные, как, например, в Южной Корее, не отдавали свои жизни ради НАТО? Причем счет идет на десятки тысяч. Что мы видели от стран-членов НАТО? Разве наш народ не воевал со странами - ныне членами НАТО в ходе национально-освободительной войны, разве они не отправляли Рабочей партии Курдистана тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами? Разве НАТО не бросала нас в объятия России в истории? Что теперь будет? Отныне нам нужно наступать по всем направлениям. Не будем больше отдавать жизни наших сыновей из милосердия. Напомним немного о милосердии противостоящим силам.

синан: Вы считаете, что, если мы начнем войну или наступление, НАТО будет действовать вместе с нами? Черта с два. Ты иди вперед, а повернешься - никого рядом с собой не увидишь. Все, что делает НАТО, так это требует дать военных, осуждает всевозможные нападения на Турцию, выражает призывы, но в действительности не делает ничего. Турция - ни что иное, как военный склад НАТО. К тому же вы и сами писали о том, чьим интересам служит НАТО.

Ахмет: Какое НАТО? Они еще вчера говорили: "Эта операция проводится по собственной инициативе Турции, независимо от НАТО, поэтому НАТО не будет поддерживать Турцию". И после этого мы стучимся к ним в дверь, зная, что они захлопнут ее перед самым нашим носом? Бред какой-то.

алиджем: Эта статья имеет силу в том случае, если ты подвергнешься нападению на своей территории. Вы находитесь на территории Сирии, следовательно, вне этой статьи. Из-за вас НАТО будет воевать с Россией? Господи, когда вы поумнеете.

Нерон11: НАТО - наш враг, а не друг и союзник, НАТО никогда не помогала и не поможет нам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
30.12.2019
Лучшая терапия – шок
02.05.2019
Конфликт во всех аспектах
24.12.2018
"А куда они уходят?" Москва не понимает действий США в Сирии
28.02.2018
Конструктивная вражда
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
29.03.2016
Оружейная лавка Вашингтона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:44
  • 24
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках