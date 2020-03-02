The Globe and Mail (Канада): НАТО должна быть вместе с Турцией и действовать против России для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии

Живущий в Армении канадский журналист, выдвигая в адрес России и Сирии нелепые обвинения, призывает НАТО вмешаться в события в Идлибе на стороне Турции и так называемой оппозиции. По его абсурдной логике, такое расширение масштаба конфликта должно предотвратить «кровавую массовую бойню».

Война в Сирии является крупнейшей гуманитарной катастрофой нашего поколения. Она продолжается уже почти десять лет, и результатом ее стало почти полное разрушение этой страны. Согласно оценкам ООН, предвоенная численность населения Сирии составляла 22 миллиона, а сегодня 5,5 миллиона человек стали беженцами, а еще шесть миллионов человек следует считать внутренними перемещенными лицами. По оценке экспертов, на восстановление Сирии нужно будет потратить 400 миллиардов долларов. От недостатка продуктов питания страдает почти половина из оставшегося населения страны.

Ужасным и поразительным можно считать то, что нынешний кризис в Сирии превосходит по своим масштабам все перечисленное. Центром этого кризиса является расположенная на северо-востоке страны провинция Идлиб, где находятся четыре миллиона мирных жителей. Многие из них вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от насилия. При этом речь идет о территории размером с Остров Принца Эдуарда. В течение последних нескольких недель сирийский режим и его российские и иранские союзники усилили продолжающееся уже несколько месяцев наступление на Идлиб, на этот последний бастион оппозиции в стране. Наглым образом игнорируя линии контроля, соглашение о которых было заключено в сентябре прошлого года, Россия проводит полномасштабную воздушную операцию в поддержку проправительственного сирийского ополчения. За последний месяц осажденные бойцы оппозиции уступили проправительственным силам уже примерно треть территории, находившейся ранее под их контролем.

Масштабы этого наступления колоссальны. Российская и сирийская авиация каждый день наносят десятки ударов с воздуха. Больницы, пекарни и рынки подвергаются бомбовым ударам.

Перехваченные переговоры свидетельствуют о том, что российские и сирийские силы намеренно наносят удары по мирным жителям. В настоящее время российские истребители открыто атакуют позиции турецких военных. Похоже, они даже не пытаются как-то замаскировать свои действия, а их цели все ближе к скоплениям гражданского населения, оказавшегося зажатым между линией фронта и турецкой границей. В четверг, согласно появившимся сообщениям, 22 турецких солдата погибли в результате авиаудара. Турецкие военные сталкиваются с превосходящими их силами и не могут противостоять России без политической и военной поддержки.

Представление о том, что Россия является ответственным международным игроком, с которым можно вести честные переговоры, и что она хоть в какой-то степени уважает права человека, было полностью разрушено за последние несколько лет в ходе войны в Сирии и на Украине. Если рассуждать реалистично, то нужно было бы с самого начала крайне скептически относиться к действиям России. В Сирии Россия уничтожила больше мирных людей, чем "Исламское государство" (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ), что не так уж просто.

На этом фоне Соединенные Штаты, Канада и Организация Североатлантического договора (НАТО) должны открыто поддержать Турцию в политическом и военном отношении, а также помочь ей в защите сокращающейся территории на севере Сирии, которая еще не находится под контролем Асада. Наземные силы НАТО следует разметить в этом районе, по крайней мере в символическом виде, тогда как вооруженные силы сирийского режима должны быть подвергнуты атакам с воздуха, если они продолжат свое наступление. Последние девять лет служат доказательством того, что президент Сирии Башар Асад не будет вести переговоры, не будет проводить более умеренную политику, а последние пять лет служат доказательством того, что Москва не может или не хочет его сдерживать. Речь не идет о характере Анкары: администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вызывает отвращение и отнюдь не является защитником прав человека. Речь идет о том, чтобы заглянуть за пределы политических затруднений момента и посмотреть на существовавшие ранее "красные линии" в Сирии, которые с позволения администраций Обамы и Трампы были нарушены без каких-либо последствий, но с кровавыми результатами.

Часто говорят о том, что Сирия не является проблемой Запада, что не существует "военного решения" и что Соединенные Штаты и другие страны не имеют права на вмешательство. Это ложное представление, не учитывающее одно обстоятельство: бездействие Запада является не нейтральным выбором, а весьма негативным; оно позволяет Москве, Тегерану и Дамаску продолжать навязывать их собственное военное решение этой войны. Масштабы грозящей катастрофы невозможно переоценить. Падение Идлиба, последнего важного регионального населенного центра за пределами зоны контроля Асада, приведет к тому, что жестокость и насилие нынешней войны покажутся детской игрой. Предотвратить кровавую массовую бойню невиданного еще в XXI столетии масштаба можно будет только в том случае, если Соединенные Штаты и НАТО встанут рядом со своим турецким союзником, несмотря на сложные отношения с ним в последние годы, и с помощью силы остановят российское/сирийское наступление. Если не сделать этого, то в результате тысячи, может быть даже, десятки тысяч людей будут обречены на насильственную смерть.

Нил Хауэр - канадский журналист и аналитик, эксперт по России, Сирии и Кавказу; живет и работает в Ереване, столице Армении.

Нил Хауэр (Neil Hauer)