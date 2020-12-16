Bloomberg (США): может ли Эрдоган примириться с Западом?

Путин готов поспорить, что этого не будет, считают авторы. Россия амортизирует завоевания Турции в республиках бывшего СССР и на Ближнем Востоке. Путин рассчитывает на то, что попытка Эрдогана исправить отношения с США окажется провальной. И Турция продолжит оставаться занозой в боку коллег по НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был почетным гостем в четверг в Азербайджане во время проведения военного парада в честь победы, одержанной с помощью Турции над Арменией, союзником Москвы. Если кремлевский лидер Владимир Путин и был возмущен этим вторжением на территорию его бывшего советского заднего двора, то он этого не показал.

Это был всего лишь последний по времени вызов со стороны турецкого лидера, и к нему терпеливо отнесся обычно напористый в своем поведении Путин. Это произошло потому, что Эрдоган в настоящее время пытается восстановить связи с администрацией будущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, тогда как Кремль уверен в том, что Турция продолжит оставаться занозой в боку ее коллег из числа стран-членов НАТО, в результате чего будет увеличиваться раскол, который по вкусу Москве.

Президент Дональд Трамп, хвастающий теплыми отношениями с Эрдоганом, одобрил планы Соединенных Штатов по введению санкций против Турции за покупку ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и это еще больше осложняет попытки турецкого лидера восстановить связи с Вашингтоном.

На всем пространстве от Сирии до Ливии усилия Анкары, направленные на восстановление влияния Турции как региональной державы, вынуждают Россию активным образом сдерживать его амбиции. Хотя Эрдоган все чаще позиционирует себя как препятствие для распространения геополитического влияния Кремля, у Путина на публике находятся лишь теплые слова по поводу этого соседа России в Черноморском регионе.

"Отношения весьма напряженные в настоящее время, имеет место соперничество и даже присутствует элемент конфронтации, - отметил Андрей Кортунов, глава основанного Кремлем Российского совета по международным делам. - Вместе с тем сотрудничество с Турцией настолько важно в стратегическом отношении, что Россия готова закрывать глаза на это".

Конфликт внутри НАТО

Умеренный российский ответ свидетельствует о желании развивать связи с Эрдоганом, политиком, который вызвал беспрецедентный конфликт внутри Организации Североатлантического договора (НАТО) своим решением о приобретении в 2017 году системы С-400.

Слишком много разногласий продолжает оставаться в отношениях между Турцией и Соединенными Штатами, и Эрдоган будет против, если кто-то попытается диктовать ему правила поведения, подчеркнул при обсуждении политических вопросов с корреспондентом "Блумберг" высокопоставленный российский чиновник, попросивший не раскрывать его имя.

Россия обладает опытом управления переменчивыми экономическими и политическими отношениями с Турцией, хотя Эрдоган направляет турецких солдат и опосредованные силы для противодействия Путину в горячих региональных точках.

Эрдоган наблюдал за тем, как примерно 200 его солдат присоединились к азербайджанским военнослужащим в Баку, столице Азербайджана. Они продемонстрировали на параде сделанные в Турции беспилотники, которые сыграли решающую роль в победе над Арменией в ходе продолжавшейся 44 дня войны из-за спорного региона Нагорный Карабах.

По мнению трех человек в Москве, знакомых с ситуацией, Эрдоган, на самом деле, свел на нет поддерживаемые Россией усилия, направленные на уничтожение последнего удерживаемого оплота повстанцев в Сирии, а еще он противодействует Кремлю в Ливии.

Хотя Анкара продолжает говорить своим западным партнерам о том, что ее растущее влияние на пространстве бывшего Советского Союза и на Ближнем Востоке представляет собой препятствие для экспансионистской России, это не означает, что Турция находится на одной стороне с ними, отметил Кортунов. "При Байдене проблем с Эрдоганом, судя по всему, станет еще больше", - добавил он.

Старая вражда

Вместе с тем напряженность в отношениях между Москвой и Анкарой является отражением нескольких веков борьбы между этими бывшими имперскими державами. В 2015 году Россия ввела сокрушительные санкции против Турции за то, что она сбила российский истребитель на границе с Сирией. В среду Москва запретила импорт томатов из Азербайджана, а это самая крупная статья экспорта этой страны после нефти и природного газа.

Российский лидер активно выступает за создание многополярного мира, в котором региональные державы могут бросить вызов традиционному лидерству Соединенных Штатов, однако Эрдоган демонстрирует еще большую силу в их борьбе за влияние.

"В некоторых аспектах мы являемся союзниками, тогда как в других наши интересы диаметрально противоположны, - подчеркнул Андрей Бакланов, бывший российский дипломат, работавший, в частности, в Саудовской Аравии, а сегодня связанный с находящимся в Москве Клубом "Валдай". - Мы должны научиться жить с такой ситуацией".

Хотя Путин обеспечил прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией, что позволило ему направить российских миротворцев в Нагорный Карабах, напористость Эрдогана в его поддержке Баку в ходе этой войны обеспечила Турции определенную роль по контролю за выполнением соглашения о перемирии.

В Сирии, где союзник Путина Башар Асад благодаря поддержке России и Ирана смог вернуть под свой контроль большую часть страны, Турция блокирует усилия правительства по захвату ключевого бастиона повстанцев в Идлибе. По мнению трех людей, хорошо знакомых с этой ситуацией, Россия, направившая ранее в этом году наемников для управления штурмом этого города, приостановила эту операцию из-за возражений со стороны Турции.

В богатой нефтью Ливии, которая тоже является союзником России, военный правитель Халифа Хафтар, базирующийся в восточной части страны, теряет свое влияние на фоне возобновленных переговоров о политическом урегулировании с поддерживаемым и ООН, и Турцией правительством в Триполи.

Турция также является важным для России покупателем энергоносителей, но даже в этой области возникли проблемы. Турция, которая когда-то была самым крупным клиентом за пределами Советского Союза, в последние годы сократила закупки природного газа и переключилась на соперников Москвы среди поставщиков, включая Азербайджан.

Путин публично хвалит Эрдогана за его независимость, которая проявляется в заключении энергетических и оружейных сделок с Россией, несмотря на возражение со стороны союзников по НАТО. "С таким партнером не просто приятно, с таким партнером надежно работается", - сказал Путин в октябре. Что касается различий между этими странами, то России, по словам Путина, следует "быть терпеливой" и "искать компромисс".

В настоящее время Россия и Турция поддерживают непростые отношения, "несмотря на различия во мнении", - отметил Синан Ульген (Sinan Ulgen), исполнительный директор стамбульского исследовательского центра EDAM и приглашенный научный сотрудник расположенного в Брюсселе центра Карнеги-Европа.

Эрдоган "постоянно повышает ставки. Он не слушает другие страны", сказала Ирина Звягельская (Irina Zvyagelskaya), эксперт по Ближнему Востоку государственного Института мировой экономики и международных отношений. (ИМЭМО): "Для России Эрдоган является непростым партнером, и иметь с ним дело нелегко".

В подготовке этой статьи приняли участие Онур Ант (Onur Ant) и Зульфигар Агаев (Zulfugar Agayev).

Генри Мейер (Henry Meyer), Степан Кравченко (Stepan Kravchenko), Илья Архипов (Ilya Arkhipov)