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Главы МИД 14 стран ЕС призывают Дамаск и его сторонников, в том числе РФ, выполнять сочинское соглашение по Идлибу

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Источник изображения: militarynews.ru

Париж. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Министры иностранных дел 14 стран-членов Евросоюза в среду призвали сирийское руководство, а также поддерживающие его государства, в частности Россию, прекратить боевые действия в сирийском Идлибе и вернуться к выполнению сочинского соглашения по Сирии от 2018 года.

"Мы призываем сирийский режим и его сторонников, в частности россиян, положить конец наступательной операции и вернуться к договоренностям о прекращении огня, заключенным осенью 2018 года", - говорится в открытом обращении министров, опубликованном газетой "Монд".

В частности, обращение подписали министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас.

"Мы призываем их немедленно прекратить боевые действия и выполнять свои обязательства в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности, - по защите сотрудников гуманитарных организаций и медицинского персонала", - отмечается в нем.

Главы МИД указали, что "прекрасно осознают факт присутствия радикальных группировок в Идлибе", но это, по их словам, не оправдывает "бесконечных авиаударов и использования "бочковых" бомб".

При этом 14 дипломатов отметили важность того, чтобы Россия продолжала переговоры с Турцией с тем, чтобы "достичь снижения напряженности в Идлибе и способствовать политическому решению".

Они также призвали Москву не блокировать работу механизма по оказанию трансграничной помощи в Сирии.

Россия и Турция в сентябре 2018 года подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с сочинским меморандумом Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов. Часть из них, как заявляли в Анкаре, подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

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