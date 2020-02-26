Войска Дамаска при поддержке авиации ВКС РФ разгромили силы оппозиции в Кафр–Сиджнах и наступают в Джабаль Аз-Завия

Согласно сводкам, поступающим из южной части идлибского участка фронта, Сирийская арабская армия(САА) в ходе стремительного наступления овладела несколькими населенными пунктами в районе Кафр–Сиджнах. Военные источники в Дамаске отмечают, что оборона противника практически находится в состоянии коллапса. На некоторых направлениях джихадисты из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, запрещена в России) отступают (бегут) в панике и порой оставляют свои позиции без боя. Накануне, вечером подразделения САА выбили отряды вооруженной оппозиции из города Маар-Тасин. Кроме того были освобождены от исламистов населенные пункты Джаблу и Маар-Таматар, расположенные в самом сердце района Джабаль Аз-Завия. В понедельник днем, под натиском правительственных войск, после непродолжительных, но напряженных уличных боев, террористы оставили город Вармия.

К моменту написания статьи правительственные войска продолжали наступление в направлении города Кафр-Набл, который является одним из последних оплотов боевиков из группировки ХТШ и других формирований в регионе Джабаль Аз-Завия. После падения этого населенного пункта под контроль Дамаска перейдет почти вся автострада М4, соединяющая Алеппо и Латакию.

Военному успеху САА способствовали массированные воздушные удары авиации ВКС РФ по позициям и тылам джихадистов. Напоминаем, что еще на прошлой неделе российские ударные самолеты обрушили смертоносный груз авиабомб и ракет на головы бойцов вооруженной оппозиции в провинции Идлиб. Всего, авиацией российских ВКС было совершено более 30 авиарейдов. На этой неделе самолеты россиян и ВВС Сирии продолжили наносить удары по противнику. По информации арабских СМИ местами, под их огонь попадали турецкие военные, есть среди них убитые и тяжелораненые.

Анкара продолжает направлять в провинцию Идлиб свои войска и боевую технику. Более того, турецкие военные обильно снабжают джихадистов оружием, артиллерией и боеприпасами. Вызывает недоумение тот факт, что боевикам из так называемого «Национального фронта освобождения» (которой контролируется Анкарой) были переданы турецкой стороной переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), часть из них оказалась у боевиков ХТШ. Анкара по-прежнему намерена начать новую военную операцию ради сохранения своего влияния в провинции Идлиб. Со стороны турецкого руководства предпринимаются многосложные действия военного и дипломатического характера, направленные на предотвращение перехода этого региона под контроль Башара Асада. Со стороны Турции оказывается беспрецедентное давление на ЕС и Москву. Кстати, Вашингтон способствует Анкаре в ее усилиях.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО