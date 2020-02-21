Командующий Силами обороны Грузии и глава Генштаба ВС Армении обсудили планы усиления сотрудничества

Тбилиси. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Владимир Чачибая в среду встретился с находящимся в Тбилиси с визитом начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артаком Давтяном.

Как заявил после встречи Чачибая, на встрече обсуждалась ситуация в регионе и планы углубления и усиления двустороннего сотрудничества в сфере обороны, его комментарий распространила пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

По словам Чачибая, военные ведомства двух стран активно сотрудничают в медицинском направлении, а также армянские военнослужащие принимают участие в проходящих периодически на территории Грузии международных военных учениях.

Он отметил, что в рамках сотрудничества армянские военнослужащие проходят курсы в грузинском Сачхерском центре подготовки горных стрелков.