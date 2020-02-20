Войти
ЦАМТО

В Тагильском соединении автономные пусковые установки "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия

479
0
0
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 19 февраля. Стратегические ракетчики в Свердловской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

К учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 ед. техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как машина дистанционного разминирования "Листва", боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", авторазливочная станция АРС-14КМ и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, были применены беспилотные летательные аппараты. С помощью БЛА на удалении 10 км были обнаружены диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Они были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тайфун
Похожие новости
12.12.2019
В РВСН поступают новые образцы вооружения и военной техники
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.01.2017
Траектория сдерживания
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
27.01.2016
Комплексы "Тополь" и "Ярс" начинают патрулирование в семи регионах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.02 10:17
  • 5
Курды готовы влиться в состав сирийской армии
  • 20.02 10:14
  • 3
Чубайс рассказал о «революции» в производстве графеновых нанотрубок в России
  • 20.02 09:44
  • 1
Подлетный лов: разработан новый способ стыковки орбитальных аппаратов
  • 20.02 09:42
  • 3
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 20.02 09:36
  • 1
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
  • 20.02 09:05
  • 104
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 20.02 07:36
  • 8
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 20.02 05:28
  • 12
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 20.02 05:27
  • 7844
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 03:38
  • 1
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 20.02 01:26
  • 4
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 20.02 01:11
  • 120
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.02 00:58
  • 1
Битва титанов: атомный крейсер "Киров" сравнили с линкором США "Айова"
  • 19.02 23:50
  • 3
Поставки вооружения и военной техники в вооруженные силы Украины в 2019 году
  • 19.02 23:15
  • 1
Украина может свернуть свои ракетные программы