В Тагильском соединении автономные пусковые установки "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия

ЦАМТО, 19 февраля. Стратегические ракетчики в Свердловской области выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

К учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 ед. техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как машина дистанционного разминирования "Листва", боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", авторазливочная станция АРС-14КМ и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, были применены беспилотные летательные аппараты. С помощью БЛА на удалении 10 км были обнаружены диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн. Они были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям, и своевременно нейтрализованы.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.