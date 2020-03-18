Ядерные комплексы "Ярс" проверят на учениях в Иркутской дивизии РВСН

В Иркутской дивизии РВСН идут учения, главная цель которых - проверить надежность и эффективность мобильных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс" в обстановке, приближеннной к боевой.

Реальные пуски ядерных ракет, разумеется, выполнять не будут. А вот оценить, как их расчеты выполняют нормативы по выводу с баз и развертыванию "Ярсов" в позиционных районах, генералы посчитали необходимым. "Подразделения отработают несколько десятков вводных. В том числе - направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны России.

В числе других задач стратегическим ракетчикам предстоит решать вопросы, связанные с надежной охраной "Ярсов" на марше и на позициях. В том числе заняться поиском и уничтожением диверсионно-разведывательных групп условного противника. А еще - нейтрализации его взрывных устройств.

В РВСН для этого используют различную спецтехнику. Так, для надежного прикрытия ядерных комплексов применяется не имеющая аналогов боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М". Созданная на базе бронетранспортера, она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам. Машина имеет тепловизор для ночной разведки, эхолокационную аппаратуру и даже собственный беспилотник, который мониторит с воздуха местность, прилегающую к колонным путям "Ярсов". По утверждению конструкторов, "Тайфун-М" способен обнаруживать вражескую технику на расстоянии до пяти километров, а пеших диверсантов - с трех.

В боевом составе РВСН имеется около 200 подвижных грунтовых пусковых установок

Еще в РВСН используют машину дистанционного разминирования "Листва", работающую на новых физических принципах . Этот бронеавтомобиль конструкторы оснастили блоком сверхвысокочастотного излучения - он заранее предупредит экипаж о грозящей опасности. С помощью электроники ракетчики могут обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров в секторе до 30 градусов.

В конце прошлого года командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что этот ядерный комплекс, несущий боевое дежурство в шахтах и осуществляющий боевое патрулирование, стал основой нашей наземной стратегической группировки.

На мобильные "Ярсы" уже перевели Йошкар-Олинскую, Тейковскую, Нижнетагильскую, Новосибирскую и Иркутскую ракетные дивизии. Сейчас такое перевооружение идет в Барнаульском соединении РВСН. А "Ярсами" шахтного базирования оснащают ракетную дивизию в Козельске.

По словам командующего, в настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения имеется около 200 мобильных пусковых установок. Причем в ходе перевооружения с подвижных "Тополей" на "Ярсы" их количество не растет. Зато увеличивается мощность группировки.

В отличие от тех же "Тополей" головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения. Они способны гарантированно поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.

Юрий Гаврилов