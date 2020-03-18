Войти
Российская газета

Ядерные комплексы "Ярс" проверят на учениях в Иркутской дивизии РВСН

479
0
0
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

В Иркутской дивизии РВСН идут учения, главная цель которых - проверить надежность и эффективность мобильных ракетных комплексов стратегического назначения "Ярс" в обстановке, приближеннной к боевой.

Реальные пуски ядерных ракет, разумеется, выполнять не будут. А вот оценить, как их расчеты выполняют нормативы по выводу с баз и развертыванию "Ярсов" в позиционных районах, генералы посчитали необходимым. "Подразделения отработают несколько десятков вводных. В том числе - направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки", - сообщили в Минобороны России.

В числе других задач стратегическим ракетчикам предстоит решать вопросы, связанные с надежной охраной "Ярсов" на марше и на позициях. В том числе заняться поиском и уничтожением диверсионно-разведывательных групп условного противника. А еще - нейтрализации его взрывных устройств.

В РВСН для этого используют различную спецтехнику. Так, для надежного прикрытия ядерных комплексов применяется не имеющая аналогов боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М". Созданная на базе бронетранспортера, она оснащена системой навигации и средствами противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам. Машина имеет тепловизор для ночной разведки, эхолокационную аппаратуру и даже собственный беспилотник, который мониторит с воздуха местность, прилегающую к колонным путям "Ярсов". По утверждению конструкторов, "Тайфун-М" способен обнаруживать вражескую технику на расстоянии до пяти километров, а пеших диверсантов - с трех.

В боевом составе РВСН имеется около 200 подвижных грунтовых пусковых установок

Еще в РВСН используют машину дистанционного разминирования "Листва", работающую на новых физических принципах . Этот бронеавтомобиль конструкторы оснастили блоком сверхвысокочастотного излучения - он заранее предупредит экипаж о грозящей опасности. С помощью электроники ракетчики могут обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров в секторе до 30 градусов.

В конце прошлого года командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что этот ядерный комплекс, несущий боевое дежурство в шахтах и осуществляющий боевое патрулирование, стал основой нашей наземной стратегической группировки.

На мобильные "Ярсы" уже перевели Йошкар-Олинскую, Тейковскую, Нижнетагильскую, Новосибирскую и Иркутскую ракетные дивизии. Сейчас такое перевооружение идет в Барнаульском соединении РВСН. А "Ярсами" шахтного базирования оснащают ракетную дивизию в Козельске.

По словам командующего, в настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения имеется около 200 мобильных пусковых установок. Причем в ходе перевооружения с подвижных "Тополей" на "Ярсы" их количество не растет. Зато увеличивается мощность группировки.

В отличие от тех же "Тополей" головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения. Они способны гарантированно поражать цели на дальности до 11 тысяч километров.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тайфун
Ядерный щит
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.01.2017
Траектория сдерживания
11.07.2016
РВСН учатся выживать в любых условиях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.03 14:43
  • 12
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 14:11
  • 88
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 14:07
  • 1
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 13:59
  • 13
Истребители устарели?
  • 18.03 13:50
  • 2
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 12:11
  • 13
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+
  • 18.03 10:50
  • 1
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на среду
  • 18.03 10:44
  • 1
АВН перед марш-броском
  • 18.03 09:24
  • 11
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 09:21
  • 1
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 18.03 09:12
  • 1
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 07:45
  • 3
«Черная дыра» в погоне за «Голубым драконом»
  • 18.03 07:37
  • 45
«Горбатый» в непривычном ракурсе