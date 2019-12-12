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ЦАМТО

В РВСН поступают новые образцы вооружения и военной техники

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БПДМ "Тайфун-М",
БПДМ "Тайфун-М", осень 2013 г.
Источник изображения: Константин Семенов / tvzvezda.ru

ЦАМТО, 11 декабря. В рамках Государственной программы вооружения осуществлена поставка в РВСН ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами стационарного и мобильного базирования.

Также поставлены в войска принципиально новые машины и системы, обеспечивающие гарантированное функционирование и безопасность ракетных комплексов: машина дистанционного разминирования "Листва", машина инженерного обеспечения и маскировки, боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", универсальная машина УТМ-80, машины химической разведки РХМ-6, а также станции АРС-14КМ, высокоскоростные системы связи и передачи данных.

Машина дистанционного разминирования "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты. Разминирование минно-взрывных устройств обеспечивается электромагнитным излучением, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв. Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств. Машина доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским, Тагильским и Тейковским ракетными соединениями, оснащенными ПГРК "Ярс".

С помощью машин инженерного обеспечения и маскировки проводится инженерная разведка маршрутов боевого патрулирования и полевых позиций, включая оценку несущей способности грунтовых оснований, проверку габаритов проходимости маршрутов и площадок (а при необходимости их расширение). Также инженерная машина применяется при выполнении задач маскировки и имитации, определения грузоподъемности автодорожных мостов.

Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М", созданная на базе бронетранспортера БТР-82, предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Уникальность машины заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, и возможности обнаружения диверсантов на дальности до пяти километров.

Данные новинки повысят живучесть ракетного комплекса ПГРК "Ярс", сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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Продукция
БТР-82
Листва
РС-24 Ярс
Тайфун-М
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БПЛА
Военные учения
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