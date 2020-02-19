Российские военные провели учение по тыловому обеспечению в "условно боевой" обстановке в Арктике

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - Продовольственная служба российских Вооруженных сил провела учения по доставке продовольствия военнослужащим в Арктике, сообщает Минобороны РФ.

"В 320-летнюю годовщину вещевой и продовольственной служб Вооруженных сил России на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области прошло тыловое учение", - сообщили в министерстве.

Военнослужащие армейского корпуса Северного флота в условно боевой обстановке отработали применение новой техники тылового обеспечения на базе гусеничных вездеходов ДТ-30 "Витязь". В учении были задействованы новейшие образцы специальной техники, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности военнослужащих арктических войск: полевая кухня КА-250/30ПМ и хлебопекарня ХПА-500/30ПМ, водяная цистерна ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно-складской модуль ХСМА-12/30ПМ.

"Эта техника разработана для организации питания военнослужащих в суровых условиях Арктической зоны и других регионах с тяжелым климатом. Ее производство началось параллельно с формированием арктических подразделений. На вооружение Северного флота она поступает с 2017 года", - сказали в Минобороны РФ.

Новая техника способна совершать многокилометровые марши по сложнопересеченной местности с глубоким снежным покровом и большим количеством рек и водоемов, самостоятельно прокладывая маршрут при отсутствии дорог.

Вся техника обеспечивает приготовление пищи для личного состава при температуре окружающей среды до минус 50 градусов, с возможностью кратковременной работы при предельных значениях температуры минус 60 градусов, а также при относительной влажности воздуха до 98%.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне.

20 сентября 2019 года пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400. На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

19 ноября командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

В декабре на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути. "На сегодняшний день наши Вооруженные Силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он.