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Вестник Мордовии

Танк победы: свежий Т-62М с "бровями" был замечен в последних боях в Сирии

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В ходе разгрома террористов в районе Алеппо засветился свежий Т-62М, имеющий дополнительное бронирование башни, прозванное "бровями Ильича". На бортовых экранах сохранились характерные надписи.

Танк, укрываясь за так называемым "сирийским валом", обстреливал позиции бандформирований, находящиеся в развалинах жилых домов.

Впервые "афганская модификация" Т-62 появилась в Сирии в январе 2017 года. Боевые машины использовались в боях за Пальмиру. Опыт нескольких лет войны продемонстрировал, что разработанная в начале 80-х версия "шестьдесят второго" до сих пор способна достаточно эффективно выполнять боевые задачи.

Боевой вес Т-62М - 41,5 т. Вооружение - 115-мм гладкоствольная пушка У-5ТС (2А20), с ней спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. На башне установлен 12,7-мм ДШКМ.

Мощность двигателя 620 л.с. ( есть варианты с В-46-5М - 690 л.с). Максимальная скорость движения - 50 км./ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Сирия
Продукция
Т-62
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