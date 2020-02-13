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ТАСС

Источник: РФ все еще ожидает заказа от Индии на самолеты МиГ-29К для авианосца "Викрант"

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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Ранее государственный министр обороны Индии Шрипад Наик заявил, что передача "Викранта" национальным ВМС задержится из-за отсрочки с поставкой авиатехники из России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия еще не получала обращений от Индии о поставке новой партии палубных истребителей МиГ-29К для авианосца индийской постройки "Викрант", при этом РФ ранее предоставила индийской стороне всю необходимую информацию по возможному контракту. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в самолетостроительной отрасли.

Как ранее сообщало индийское издание Financial Express, государственный министр обороны Индии Шрипад Наик заявил, что передача "Викранта" национальным ВМС задержится из-за "отсрочки с поставкой авиатехники из России".

"Россия ожидает обращения Минобороны Индии о поставке палубных истребителей МиГ-29К для "Викранта". Поэтому утверждать, что сроки передачи авианосца ВМС Индии задерживаются из-за России, не очень корректно", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам источника, пока индийская сторона не выпустила даже тендерного обращения на поставку палубных самолетов, хотя соответствующий запрос индийской стороной был сделан еще в 2017 году. С российской стороны в тендере будет участвовать "Рособоронэкспорт", отметил собеседник агентства.

По индийским планам, легкий авианосец "Викрант" должны были передать ВМС Индии в марте 2021 года. Предполагается, что на нем будут базироваться до 14 самолетов МиГ-29К и несколько вертолетов. Ранее Россия поставила Индии партию истребителей МиГ-29К/КУБ для индийского авианосца "Викрамадитья" (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков").

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
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