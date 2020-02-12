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ТАСС

В "Рособоронэкспорте" заявили, что ситуация с коронавирусом не мешает выполнять контракты

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Там добавили, что компания ежедневно изучает эпидемиологическую обстановку и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками за рубежом

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская компания-спецэскпортер "Рособоронэкспорту" не испытывает затруднений с выполнением контрактов на поставку продукции военного назначения иностранным заказчикам в связи с ситуацией с коронавирус. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе компании.

"Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" сообщает, что в настоящий момент препятствий, мешающих своевременно выполнять АО "Рособоронэкспорт" свои контрактные обязательства, нет", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что компания ежедневно изучает эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса во всем мире, и находится в постоянном контакте со своими сотрудниками за рубежом. "Десятки российских специалистов в разных странах задействованы в приемке-передаче российской продукции военного назначения, поставляемой по контрактам АО "Рособоронэкспорт". Всем им, где бы они ни находились, даны соответствующие рекомендации и обеспечены условия для их безопасного пребывания", - отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что сценарий развития событий, в котором могла бы произойти отмена ранее утвержденных поставок продукции, не рассматривается. "Рособоронэкспорт" тесно взаимодействует с партнерами, все возможные корректировки сроков поставки будут обсуждаться на двусторонней основе.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
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