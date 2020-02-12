Пентагон уточнил число пострадавших от удара Ирана по базам США

Число контуженных при иранском обстреле американских баз в Ираке военных США возросло до 109 человек. Об этом 11 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что со времени представления предыдущего доклада в пятницу, 31 января, диагноз черепно-мозговая травма был поставлен еще 45 военнослужащим. Из общего числа пострадавших уже 76 человек вернулись к выполнению своих обязанностей.

В Германию для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы.

3 января в ходе спецоперации ВВС США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран атаковал две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались американские военные.

Президент США Дональд Трамп и Пентагон изначально заявили об отсутствии потерь среди американских военных.

CNN сообщал, что американцев предупредили об ударе иракские власти, а сами военные укрылись в бункерах.

Позже Пентагон признал, что 64 военнослужащих получили контузию. Президент США Дональд Трамп назвал травмы «легкими царапинами».