Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине

В России успешно завершились государственные испытания новейшего танка Т-90М — модификации Т-90А. Бронемашина разработана в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является глубокой модернизацией танка Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик. Танк превосходит зарубежные аналоги, в том числе французский Leclerc, американский Abrams и немецкий Leopard 2 по параметрам «цена-качество».

По заявлениям, опубликованным ранее, танк Т-90М "Прорыв-3" может поступить на вооружение российской армии уже в этом году. Одним из ключевых отличий модернизированной версии от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции, изготовленный по технологии многослойного бронирования.

Он оснащен 125-мм пушкой 2А82-1М, аналогичная установлена на новейшем Т-14 "Армата". Экипажи получат в распоряжение высокоавтоматизированную систему управления огнем "Калина", а также дистанционно управляемую зенитную пулеметную установку с 12,7-мм "Кордом МТ". СУО включает комбинированный дневной-ночной прицел наводчика "Сосна-У" и панорамный прицел командира ПК ПАН.

Предусмотрено автоматическое сопровождение цели, двухплоскостной стабилизатор вооружения, а также средства опознавания "свой-чужой", средства навигации и многое другое. СУО интегрирована с информационно-управляющей системой тактического звена. Система позволяет передавать и принимать данные о целях на поле боя.

Благодаря новейшим средствам управления огнем танк способен вести бой в любое время суток и в любых метеоусловиях. Установлен комплекс по обнаружению целей с последующей атакой или возможностью передачи целеуказания экипажам.

СУО "Калина" характеризуется высокой степенью автоматизации, она позволят сократить время реакции на поступающие угрозы и снижает нагрузку на экипаж.

В новом Т-90М предусмотрено применение ряда новых средств и компонентов, обеспечивающих высокий уровень защиты танка и сокращение технических негативных последствий поражения. От огня противника на танке предусмотрена противокумулятивная решетчатая экранная защита и комплекс динамической защиты "Реликт".

Известно, что ДЗ "Реликт" по своей эффективности в несколько раз превосходит ДЗ "Контакт-5", который устанавливался на Т-90 до нынешней модернизации. В модернизированном Т-90М установлен дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 л. с. Он представлен системой "моноблок", которая дополнена агрегатами трансмиссии. По заявлениям конструкторов и инженеров, такая компоновка значительно облегчает обслуживание и ремонт.

При этом боевая масса танка не превышает 50 тонн, благодаря чему двигатель В-92С2Ф позволяет развивать удельную мощность не менее 22,5 л. с. на тонну. В силу такого баланса достигается эффектное соотношение динамики и расхода топлива. Максимальная скорость Т-90М на шоссе достигает 60 км/ч, в то время как запас хода составляет 550 км. По показателям проходимости сохранены параметры на уровне предыдущих бронемашин семейства Т-90.

Кроме того, танк Т-90М получил вспомогательную силовую установку - дизель-генератор, который предназначен для выработки электроэнергии и обеспечения работы радиоэлектронного оборудования при выключении основного двигателя.

Внутреннее пространство танка доработано с целью снижения рисков при поражении. Установлены новые экраны-подбои, которые будут удерживать вторичные осколки, и защищать экипаж и основные приборы машины. Удалена часть опасных элементов, а внутри корпуса установлен горизонтальный конвейер автомата заряжания, в то время как прочие укладки перенесены в кормовой отсек башни. Предусмотрена установка видеокамер, которые образуют почти круговое наблюдение.

Танк превосходит зарубежные аналоги, в том числе французский Leclerc, американский Abrams и немецкий Leopard 2 по параметрам "цена-качество".

Известно, что на международной выставке вооружений и техники IDEX 2019 в Абу-Даби (ОАЭ) была представлена экспортная версия танка Т-90МС, ставшая дальнейшим развитием Т-90М. Характеристики этой машины подтверждены в сложных климатических условиях, в том числе в районах с очень высокими температурами.

Игорь Зур