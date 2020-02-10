Войти
Российская газета

Лучше "Абрамса": Названы преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3"

609
0
0
Источник изображения: rg.ru

Белорусские СМИ обсуждают российский танк Т-90М "Прорыв-3", который успешно прошел госиспытания.

Как отмечают Белновости, эта техника представляет собой глубокую модернизацию танка Т-90. Новая машина отличается повышенными боевыми и эксплуатационными характеристиками и по соотношению цена-качество превосходит французский Leclerc, американский Abrams и немецкий Leopard 2.

В первую очередь автор публикации обращает внимание на новый башенный модуль с многослойным бронированием и 125-миллиметровым орудием 2А82-1М, аналогом которого, кстати, вооружен и Т-14 "Армата". Кроме того на Т-90М имеется дистанционно управляемая зенитная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд МТ", система управления огнем "Калина", прицел "Сосна-У" и панорамный командирский прицел ПК ПАН. Также возможно использование видеокамер, которые обеспечивают практически круговой обзор.

Благодаря новой начинке танк получил возможность вести автоматическое сопровождение цели и обмениваться данными о целях во время осуществления миссии. Кроме того работают системы навигации и опознавания "свой-чужой". При этом боевые действия экипаж может вести в любых метеоусловиях и в любое время суток.

В материале отмечается высокий уровень живучести танка. Речь, в частности, идет о противокумулятивных экранах и комплексе динамической защиты "Реликт", которая гораздо более эффективна, чем использовавшийся до сих пор на Т-90 комплекс "Контакт-5". Кроме того новые экраны-подбои защитят экипаж и приборы от вторичных осколков. Расположение укладки тоже стало более безопасным.

На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л. с. в моноблочной компоновке- так его проще ремонтировать. Боевая масса танка - не более 50 тонн. Максимальная скорость - 60 км/ч, а запас хода - 550 км. При этом удалось сохранить проходимость, сопоставимую с предыдущими сериями Т-90. А вспомогательный дизель-генератор снабдит технику электричеством при неработающем двигателе.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Калина СУО
Корд
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
10.02.2020
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
17.10.2016
Российский танк Т-14 "Армата" против японского "Тип 10" и американского M1 Abrams: кто победит? (The National Interest, США)
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 01:05
  • 12
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты