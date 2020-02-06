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Известия.ru

Военный эксперт назвал преимущество танка T-90М перед конкурентами

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Среди зарубежных конкурентов российского танка Т-90М «Прорыв» можно назвать модернизированные немецкий «Леопард-2», американский «Абрамс» и французский Leclerc, рассказал «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Несмотря на схожие боевые качества, все эти иностранные модели значительно тяжелее, а главное, в среднем в 2–3 раза дороже российского танка.

Ранее 5 февраля представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».

По словам Михайлова, Т-90М — это новая версия танка Т-90 с боевым башенным модулем и 125-мм пушкой повышенной точности. Новая модель уже запущена в серийное производство.

«Главным отличием нового Т-90М от Т-90 является не только новый многослойный башенный модуль с 125-мм орудием от танка «Армата» 2А82-1М. Но также новая автоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно-управляемым зенитным 12,7-мм пулеметом», — сказал военный эксперт.

По его словам, «Прорыв» обладает двигателем повышенной мощности. Он более проходимый и защищенный. Танк оборудован противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».

Машину сделали более комфортной, что обеспечивается с помощью кондиционера. Интеграция технологий от танка «Армата» позволяет Т-90М применять широкий спектр боеприпасов боевой платформы следующего поколения.

«То есть машина сочетает в себе как проверенные временем качества и тактико-технические характеристики танка Т-90, так и инновации российского «танка будущего» — «Арматы», — заключил Михайлов.

Накануне, 4 февраля, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о том, что Россия и Индия подписали контракт о продлении производства экспортного варианта танка Т-90 (модель Т-90С) до 2028 года.

В феврале американский журнал The National Interest сообщил, что модификация «смертоносного» российского танка Т-90М — Т-90МС — представляет собой серьезную боевую машину с большим экспортным потенциалом. РФ продолжает продавать обе модификации танка, которые остаются актуальными и востребованными, отметили американские журналисты.

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