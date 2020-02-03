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ТАСС

В ближайшие два года в мире могут начаться пуски 47 новых моделей ракет

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ЦНИИМаш
ЦНИИМаш.
Источник изображения: gazeta.ru

Сейчас существует более 70 моделей ракет свыше 40 различных типов, сообщили в ЦНИИмаш

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около 47 моделей новых ракет могут начать запускать в мире в 2020-2021 годах. Об этом говорится в презентации представителя ЦНИИмаш Игоря Кузнецова, представленной в пятницу в рамках XLIV Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева.

"Продолжается расширение мирового парка средств выведения. В 2020-2021 годах могут начаться пуски 47 новых моделей ракет-носителей", - говорится в презентации.

Сейчас существует более 70 моделей ракет свыше 40 различных типов, отмечается в презентации.

XLIV Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана и предприятиях космической отрасли с 28 по 31 января. В них принимают участие специалисты космической отрасли, а также студенты профильных вузов.

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Россия
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ЦНИИмаш
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