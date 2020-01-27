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ТАСС

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" встал на стоянку в Омане для заправки топливом и водой

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Фрегат "Ярослав Мудрый"
Фрегат "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Минобороны РФ

Стоянка продлится до 29 января

ТАСС, 26 января. Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" зашел с деловым визитом в порт Салала в Омане. Судно и экипаж пробудут здесь до 29 января для заправки топливом, пополнения запасов и отдыха, сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"26 января сторожевой корабль (СКР) "Ярослав Мудрый" Балтийского флота совершил плановый деловой заход в порт Салала (Оман). За время стоянки в порту российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу", - говорится в сообщении. Затем корабль продолжит в Индийском океане действия по борьбе с пиратством.

СКР "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" покинули Балтийск (Калининградская область) 1 октября, в декабре отряд кораблей принял участие в морской фазе российско-индийских учений "Индра-2019" и в трехсторонних российско-китайско-иранских маневрах "Пояс морской безопасности - 2019".

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Индия
Иран
Китай
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Ярослав Мудрый
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