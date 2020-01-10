Моряки-балтийцы заступили на антипиратскую вахту в Аденском заливе

Находящийся в дальнем походе отряд кораблей Балтийского флота приступил к проводке гражданского судна под российским флагом через район, где активно действуют морские разбойники.

Для максимальной безопасности на сопровождаемом судне находится группа антитеррора морской пехоты БФ. Когда конвой прибудет в назначенную точку в Красном море, наши военные моряки приступят к формированию нового каравана – для следования в обратном направлении.

Отряд кораблей в составе сторожевика «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» вышел в дальний поход 1 октября 2019 года из Балтийска. В декабре «Ярослав Мудрый», «Ельня» и «Виктор Конецкий» сначала участвовали в российско-индийских учениях «ИНДРА-2019», затем – в совместных с Ираном и Китаем маневрах.

С 4 по 7 января отряд кораблей находился в порту Салала (султанат Оман), где пополнил запасы воды, продовольствия и топлива, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ. Согласно плану похода антипиратскую деятельность в Индийском океане «Ярослав Мудрый», «Ельня» и «Виктор Конецкий» будут осуществлять до конца этого месяца.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)