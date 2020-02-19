Фрегат Балтфлота "Ярослав Мудрый" вышел из Омана в Аденский залив

Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота "Ярослав Мудрый", несущий антипиратскую вахту в Индийском океане, завершил деловой заход в порт Салала (Оман) и взял курс в Аденский залив.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, стоянка "Ярослава Мудрого" в Омане продолжалась с 10 февраля. За это время экипаж пополнил запасы топлива, воды и продовольствия.

Сейчас СКР следует на встречу с судами обеспечения - танкером "Ельня" и морским буксиром "Виктор Конецкий". В этом составе отряд кораблей вышел в дальний поход из военной гавани Балтийска 1 октября 2019 года.

За это время корабли Балтийского флота впервые участвовали в российско-индийских учениях "ИНДРА-2019", трехсторонних учениях с КНР и Ираном "Пояс морской безопасности" и в российско-японском учении антипиратской направленности. Российские моряки в этом походе также помогли новозеландским яхтсменам, чья яхта потеряла ход в Аденском заливе.

Светлана Песоцкая (Калининград)