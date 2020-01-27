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МНО Польши планирует подписать контракт на закупку истребителей F-35A "Лайтнинг-2" на следующей неделе

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Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019
Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019.
Источник изображения: Juliusz Sabak / www.defence24.pl

ЦАМТО, 24 января. Польша планирует получить первый многофункциональный истребитель пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin к 2024 году.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Polish Radio. Он также подтвердил, что заключение соглашения о приобретении F-35A запланировано на следующую неделю. Переговорный процесс практически завершен.

Напомним, что Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 10 сентября 2019 года уведомило Конгресс о возможности продажи Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 самолетов F-35 "Лайтнинг-2" в версии с обычным взлетом и посадкой и 33 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney. Общая стоимость продажи может составить 6,5 млрд. долл. Возможный контракт был одобрен Государственным департаментом США, поставка вооружения в запрос не входила.

Министр добавил, что закупки F-35 особенно важны в контексте замены истребителей МиГ-29 польских ВВС.

Очевидно, что последняя ремарка сделана после истории с возможным отказом от закупки F-35A месячной давности. Тогда в Министерстве национальной обороны Польши заявили, что советские истребители четвертого поколения МиГ-29 оказались куда более боеспособными, нежели американские F-35, по всей видимости, чтобы "сбить цену" и вполне удачно. Стоимость одного F-35 без вооружения и пакета материально-технического обеспечения для ВВС Польши не превысит 80 млн. долл.

М.Блащак также сообщил, что МНО Польши решило отказаться от компенсационного пакета контрактов на сумму свыше 1 млрд. долл., чтобы снизить конечную стоимость самолета.

Как напоминает Defence24 Poland, представители Lockheed Martin на выставке MSPO в Кельце в прошлом году заявляли, что первые четыре польских F-35 могут быть поставлены уже в 2024 году. Они будут находиться некоторое время на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона) для обучения пилотов.

Первая эскадрилья F-35A ВВС Польши может достичь состояния начальной оперативной готовности к 2026 году, вторая – к 2030 году.

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Страны
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
F135
МиГ-29
Компании
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Проекты
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