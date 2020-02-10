Спасут ли Варшаву от «руки Москвы» американские «Молнии»

В среднем стоимость закупки и полного жизненного цикла самолета F-35 (без учета расхода боеприпасов и ГСМ) оставляет 400 млн долл. по курсу 2019 года. Фото Reuters.

Зачем польские военные тратят миллиарды долларов на закупку вооружений

По итогам долгих раздумий и согласований, а также, возможно, после тщательного изучения содержания своего кошелька Варшава наконец-то согласилась поддержать американский авиапром и в последний день января с.г. заключила с Вашингтоном соглашение о приобретении крупной партии истребителей пятого поколения, поставку которых планируется осуществить в 2024–2030 годы.

Согласно условиям подписанного документа, польская сторона выразила согласие приобрести 32 самолета F-35A Lightning II (в переводе с английского Lightning значит «Молния». – «НВО») разработки компании Lockheed Martin и 33 двухконтурных турбореактивных двигателя с форсажной камерой F-135 разработки компании Pratt&Whitney, которые и устанавливаются на эти боевые машины. Указанные две американские компании определены в качестве главных подрядчиков по контракту.

«Соединенные Штаты приветствуют решение польского правительства о покупке 32 самолетов F-35A Lightning II Joint Strike Fighter стоимостью 4,6 млрд долл. в рамках программы Foreign Military Sales, курируемой Государственным департаментом США», – указывается в официальном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном 31 января с.г. пресс-службой Госдепартамента.

Торжественная церемония подписания контракта проходила на территории Академии Военно-воздушных сил Польши в Демблине, которая также широко известна как «Школа орлят» и готовит различных специалистов не только для военной, но и для гражданской авиации. От польской стороны подпись под документом поставил министр обороны Мариуш Блащак, передавший его затем, как указывает Associated Press, послу Соединенных Штатов в Польше Джоржетте Моcбахер.

«Польские Военно-воздушные силы вступают на новый этап своего развития. Мы присоединяемся к элитной группе стран, обладающих F-35 – самолетами, которые представляют собой своего рода командные центры и отличаются функциональной совместимостью», – приводятся слова Мариуша Блащака в информационном сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Польши.

«F-35 – единственный в мире многоцелевой истребитель пятого поколения. Его боевые возможности не имеют себе равных, и это соглашение включает в себя все будущие модернизации F-35. Это уникальная инвестиция и для Польши, и для ее союзников. Поздравляю!» – написала, в свою очередь, Джоржетта Мосбахер в Twitter-аккаунте. Насчет «единственного в мире» – это, конечно, уже перебор, даже если брать в расчет термин «многоцелевой», но простим послу излишнюю эмоциональность в этот торжественный для обеих сторон день.

ОТ САМОЛЕТОВ ДО ТЕХДОКУМЕНТАЦИИ

Следует отметить, что в приведенную главой Госдепартамента общую стоимость контракта входят не только собственно производство и поставка указанного количества самолетов и двигателей к ним, но также выполнение их техобслуживания в течение гарантийного периода; подготовка тех летчиков и техников польских ВВС, которым придется заниматься эксплуатацией закупаемых истребителей; поставка средств обучения (в частности, в обнародованной информации упоминается как минимум один комплексный функциональный или оперативно-тактический тренажер), средств РЭБ, связи и навигации, средства логистической поддержки, техдокументация и др. Средства поражения сюда не входят и будут, судя по всему, закупаться дополнительно.

В материалах американского посольства в Варшаве также указывается, что условия подписанного соглашения предусматривают возможность осуществления в будущем модернизации самолетов или их отдельных систем с тем, чтобы «возможности Польши по обеспечению защиты воздушного пространства всегда были на высоте».

Поставка партии F-35A и сопутствующего оборудования, равно как и предоставление соответствующих услуг, как уже отмечалось выше, будет осуществляться в рамках американской правительственной Программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales – FMS). Ранее, что интересно, Госдепартамент одобрил продажу указанной продукции военного назначения и предоставления услуг на более крупную сумму – 6,5 млрд долл. Об этом в пресс-релизе от 11 сентября 2019 года сообщало агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA).

Так что либо пакет сопутствующих услуг был уменьшен, либо Варшаве все же удалось выторговать весьма неплохую скидку, либо же она, как верный союзник Вашингтона, обязалась предоставить некие встречные услуги. К примеру, разрешить США в перспективе разместить на польской территории дополнительное количество войск, а также вооружений и военной техники. Кто знает, что там происходит за кулисами закрытых двусторонних переговоров.

Поводом же для многомиллиардной закупки Польшей американских «Молний», как указывается в зарубежных СМИ, стала необходимость наращивания боевого потенциала ее Вооруженных сил в целях защиты от своего восточного соседа – России. Со старыми истребителями МиГ-29 советского производства это сделать, как считают польские политики и генералы, нельзя, а имеющихся 48 истребителей F-16C/D Block 52 для защиты от «агрессивной Москвы» явно не хватит. Вот и было решено приобрести новую партию уже более мощных боевых самолетов, естественно, тоже американских.

«Сверхзвуковой многофункциональный (истребитель) F-35 представляет собой грандиозный скачок в свете возможности завоевания господства в воздухе и отличается повышенной боевой мощью и живучестью», – подчеркивается в связи с этим в справочных материалах, размещенных на сайте посольства США в Польше.

МИЛЛИАРДЫ В ТОПКУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

«Мы высоко оцениваем готовность президента Дуды, премьер-министра Моравецкого и польского правительства продолжать модернизацию польских Вооруженных сил путем приобретения самых современных истребителей в мире, что повысит способность Польши обеспечивать коллективную оборону и самооборону, – указывается в заявлении Майкла Помпео. – Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашим союзником по НАТО, Польшей, над этим проектом и дальнейшего укрепления нашего долгосрочного стратегического партнерства».

В последние годы с этой же целью – модернизации национальных ВС для защиты от своего «коварного соседа», с которого теперь еще и требуют репарации, – Польша уже приобрела крупную партию американских вооружений.

Так, например, в 2022 году польские зенитчики должны приступить к получению двух батарей зенитных ракетных комплексов «Пэтриот» PAC-3+, контракт на закупку которых Варшава подписала 28 марта 2018 года. Согласно документу, польские военные получат в итоге 16 пусковых установок, 4 радиолокационные станции AN/MPQ-65, 208 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и иное сопутствующее оборудование.

Все это обошлось польскому военному бюджету в 4,75 млрд долл. Причем, что интересно, первоначально в разрешении на поставку Польши продукции военного назначения, которое в ноябре 2017 года выдал Госдепартамент, тоже фигурировала существенно более крупная сумма – 10,5 млрд долл. Однако в данном случае все проще – изначально разрешение было дано на поставку четырех батарей, но слишком высокая цена, которую надлежало выложить за них, оказалась неприемлема для Варшавы.

В конечном итоге объем «патриотического» заказа был сокращен фактически вдвое, но все равно остается на сегодня крупнейшим в долларовом выражении единичным оружейным контрактом в новой истории Польши. В перспективе, кстати, как утверждают зарубежные источники, Варшава может подписать еще один контракт – на поставку дополнительно шести батарей «Пэтриотов» в обновленной конфигурации.

Еще один контракт на крупную партию продукции военного назначения американского производства был подписан Варшавой в феврале 2019 года. Речь идет о закупке дивизиона американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, дословно с английского – высокомобильная ракетная артиллерийская система).

Согласно информации, размещенной в 2018 году на сайте агентства Министерства обороны США по военному сотрудничеству, в рамках данной сделки, итоговая стоимость которой составила 414 млн долл. (первоначально Госдепартамент одобрил продажу оружия и техники на сумму 655 млн долл.), польские военные получат:

– 20 облегченных самоходных пусковых установок M142 на колесном шасси;

– 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми реактивными снарядами M31 Unitary GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые оснащаются моноблочной боевой частью и, как заявлено, предназначаются преимущественно для поражения целей в урбанизированной и гористой местности;

– 9 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми реактивными снарядами M30A1 GMLRS Alternative Warhead, которые оснащаются так называемой альтернативной боевой частью;

– 30 оперативно-тактических ракет M57 Unitary семейства ATACMS (Army Tactical Missile System, дословно с английского – «тактическая ракетная система сухопутных войск»), которые оснащаются моноблочной боевой частью;

– 20 практических ракет LCRR (Low Cost Reduced Range, дословно с английского – «малая стоимость», «уменьшенная дальность»);

– 24 комплекта тактической системы управления огнем полевой артиллерии AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data Systems);

– 20 учебных модулей M68A2, которые используются в рамках мероприятий учебно-боевой подготовки боевых расчетов РСЗО и позволяют отрабатывать действия по заряжанию, перезаряжанию и наведению пусковой установки, а также применения РСЗО по различным целям в рамках разнообразных тактических сценариев;

– 33 автомобиля высокой проходимости M1151A1 HMMWV (High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle);

– иное различное оборудование (обеспечения, связи и пр.), имущество и снаряжение (включая «полевые» ноутбуки), а также запчасти и услуги по обучению личного состава боевых и ремонтных подразделений и необходимую техдокументацию.

Примечательно, что, как и в случае с «Пэтриотами», этот контракт, возможно, может стать лишь первым этапом, а на втором, возможно, в Польше будет организовано производство американской РСЗО в несколько адаптированном варианте. Впрочем, пока переговоры по данному вопросу успехом не увенчались и даже, может статься, никогда в практическую плоскость так и не перейдут.

В списке приобретенных польскими военными у США вооружения и военной техники на сегодня также числятся управляемые ракеты классов «воздух–поверхность» (JASSM и JASSM-ER) и «воздух–воздух» (AIM-120C-7 AMRAAM), а также другие образцы продукции военного назначения. А польские моряки в начале 2000-х годов получили от своих американских коллег два бэушных фрегата УРО типа «Оливер Хазард Перри» (часто используется сокращенный вариант «О.Х. Перри»). Зачем они им – не совсем понятно, поскольку ранее эти корабли были списаны американскими адмиралами за несоответствие тем требованиям, которые сегодня к данному классу военно-морской техники предъявляет война на море. Конечно, сами фрегаты передали-то вроде как бесплатно, но вот на их техобслуживании Варшава, как представляется, может в буквальном смысле разориться.

ОППОЗИЦИЯ ЧТО-ТО ПОДОЗРЕВАЕТ

На первый взгляд арсенал, полученный в свое распоряжение Варшавой от американского союзника, выглядит внушительно. Однако следует четко понимать: принимая во внимание огромную военную мощь России, если та по каким-то совершенно никому не ведомым фантастическим причинам вдруг и решится совершить агрессию против Польши, то все приобретенные последней вооружения и военная техника никак не помогут эту агрессию отразить. Равно как не поможет это сделать и весь блок НАТО, членом которого эта страна является, поскольку любое крупное вооруженное столкновение между ними быстро перерастет в обмен ядерными ударами. Со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Польше при этом достанется, возможно, даже больше, чем другим странам, входящим в Североатлантический альянс.

Впрочем, если трата многих миллиардов долларов на все эти заокеанские «игрушки», многие из которых обладают весьма сомнительными для условий современной войны возможностями (типа старых фрегатов времен холодной войны, не зря за свою беззащитность прозванных остряками «Ох, Перри!»), играет роль успокоительного для официальной Варшавы, то это ее дело. А точнее – дело польских граждан, чьи налоги могли бы пойти на куда более полезные для них программы. К тому же закупка «самых современных в мире» американских истребителей осуществлялась на внеконкурсной основе, что уже вызвало, как указывает Associated Press, определенную негативную реакцию среди польских оппозиционных политиков, считающих заплаченную за «Молнии» второго поколения цену слишком высокой.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО