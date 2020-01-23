Войти
Интерфакс-АВН

Министр обороны Украины считает своей главной задачей достичь критериев членства страны в НАТО

110
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Киев. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что считает своим главным заданием достижение военных критериев членства в НАТО и получения страной статуса члена Программы усиленных возможностей НАТО.

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.

Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - отметил министр обороны.

Он уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях. "Дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например, в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
10.08.2016
Американцы инвестируют в новые бомбы, хотя Обама мечтал о другом (Polityka, Польша)
22.07.2016
Военная продукция "Укроборонпрома" включена в каталог НАТО
04.09.2014
Военная доктрина России изменится из-за кризиса на Украине
26.08.2014
Вопрос на 20 триллионов
11.07.2012
ВМФ России: состоится ли возрождение — часть I
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 01:38
  • 284
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 22.01 23:56
  • 3
Телепортация на грани реальности
  • 22.01 23:22
  • 16
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 22.01 23:18
  • 5
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 22.01 23:13
  • 6
NASA пересматривает график полетов на американских кораблях, чтобы он был реалистичным
  • 22.01 22:59
  • 41
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 22.01 22:48
  • 3
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
  • 22.01 22:24
  • 4
Первые российские десантные вертолетоносцы заложат к 9 Мая
  • 22.01 21:42
  • 3
Мобильная и скорострельная: Египет наладил массовый выпуск САУ с Д-30
  • 22.01 21:35
  • 101
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 22.01 21:28
  • 16
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 22.01 21:27
  • 2
Грибки и бактерии: что нашел на МКС "Электронный нос"
  • 22.01 21:09
  • 64
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 22.01 21:06
  • 5
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 22.01 20:58
  • 2
"Роскосмос" потратит четверть миллиарда рублей, чтобы проверить, не завышены ли цены на достройку первой очереди космодрома Восточный