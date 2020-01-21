Sina (Китай): если начнется война, кто сможет потопить американские авианосцы? Российский эксперт рассказывает правду

США по праву занимают первое место по военной мощи. Но даже обладание 11 авианосцами не дают им абсолютного преимущества, считает пользователь «Сины». Россия знает свои слабые места и знает, на развитие чего бросить силы, чтобы быть способной дать отпор, утверждает он.

В настоящее время военная мощь США не вызывает сомнений. Среди них наиболее завидными являются 11 авианосцев, находящихся на службе ВМФ США.

Выход в море огромного авианосного соединения для выполнения задача - это чрезвычайно величественное зрелище. Их существование делает Америку очень заносчивой, и, глядя на такую мощь, интернет-пользователи задаются вопросом: если разразится война, кто сможет сокрушить военно-морские силы США? В связи с этим российский военный эксперт недавно заявил, что только военная мощь России может составить конкуренцию американской.

Это вызвало горячую дискуссию: у российского флота нет такого количества авианосцев, как у США, и недавно единственный действующий авианосец России "Адмирал Кузнецов" пострадал от пожара - площадь пожара достигла 600 квадратных метров, и сейчас, в период ремонта, авианосец недоступен для российского флота. Более того, большинство судов, принадлежащих российскому флоту, устарели, и это представляет собой серьезную проблему. Каким образом Россия может конкурировать с США?

Однако это нисколько не влияет на реальную мощь российского военно-морского флота. Россия также знает, что у нее недостаточно средств для того, чтобы прокормить всех этих "золотых зверей", поэтому она сосредоточилась на развитии и разработке подводных лодок. В настоящее время Россия обладает колоссальными подводными силами: атомные подводные лодки стратегического назначения, ударные атомные подводные лодки, дизель-электрические подводные лодки и некоторые подводные лодки, находящиеся в процессе испытаний. Основываясь на статистических данных, Россия в настоящий момент занимается строительством примерно 60 подводных лодок, 35 из которых - атомные.

Наиболее известным является ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Борей". Он представляет собой стратегическую атомную подводную лодку четвертого поколения, разработанную Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Чтобы усовершенствовать технологию скрытности, разработчик приложил немало усилий: корпус лодки обшит высокоэффективным звукоизоляционным покрытием толщиной 150 мм, была использована каплевидная конструкция лодки для увеличения обтекаемости в потоке воды, а также применены устройства для снижения шумности в основных источниках шума и других элементах двигателя. Говорят, что этот тип лодок имеет более низкую шумность по сравнению с подводными лодками типа "Огайо" США, из-за чего американские военные обеспокоены тем, что их собственные гидролокаторы не смогут точно обнаружить присутствие российской подводной лодки и подвергнут себя опасности.

Другая российская подводная лодка проекта 949 "Гранит" с крылатыми ракетами в настоящее время является крупнейшей в мире по тоннажу и самой мощной ударной атомной подводной лодкой. Она также была разработана Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". На службе военно-морского флота России находится восемь таких подлодок, еще одна находится на этапе строительства. Подводная скорость может достигать максимум около 32 узлов, такая подлодка может выполнять миссии на глубине 420 метров, запас хода составляет около 300 тысяч морских миль. Она может проводить патрулирование в прибрежной зоне, а также способна осуществлять самостоятельные боевые действия в открытом океане. Имеет целый ряд преимуществ, таких как отличная маневренность и хорошая скрытность.

В дополнение к этим подводным лодкам, которые уже находятся на службе флота, в настоящее время в России также разрабатываются новые модели подводных лодок, и в плане технических данных подлодок будут сделаны крупные прорывы. Поэтому, хоть у США и состоят на службе 11 исправных авианосцев, это не дает им абсолютного преимущества. Невидимые противники, укрывшиеся в глубинах океана - вот самые ужасные противники, с которыми может столкнуться авианосная группа. Как только они начнут атаку, спастись от них будет невозможно.

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