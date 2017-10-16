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"Кузнецов" "Вашингтону" не товарищ

17.10.2017 Газета.ru 1126 0
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Адмирал Кузнецов
Во время торжественной встречи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморске. 9 февраля 2017.
Источник: © РИА Новости,

Сколько стоит ремонт и модернизация авианосца в России и США

Бюджет предстоящих масштабных работ на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" урежут вдвое: в Министерстве обороны России приняли решение скорректировать объем финансирования за счет модернизации корабля. "Газета.Ru" сравнила, как проводится аналогичный ремонт и модернизация американских авианосцев.

Военное ведомство России отказалось от планов выделить 50 миллиардов рублей на ремонт и модернизацию нашего единственного авианосца. Вместо этого предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы. Экономия в основном произойдет за счет модернизации, а ремонт профинансируют в соответствии с планом. Об этом рассказал осведомленный источник "Интерфаксу".

А тем временем военно-морские силы США и американская судостроительная компания "Huntington Ingalls Industries" начинают масштабную модернизацию авианосца "George Washington", относящего к классу "Nimitz". Срок службы корабля предполагается увеличить на 25 лет. В состав авиагруппы авианосца планируется включить истребители пятого поколения F-35. Модернизация корабля затронет главную (атомную) энергетическую установку, системы вооружения корабля, компьютерные системы авианосца, причем все будет осуществлено с учетом новейших цифровых технологий.

Этот процесс рассчитан на 48 месяцев (против ориентировочно двухлетнего срока ремонта "Кузнецова"). Он получил в США название "Refueling Complex Overhaul" (RCOH). Дословный перевод - "замена топлива и комплексный ремонт". Обычно термин RCOH в ВМС США используют в отношении кораблей с ядерной энергетической установкой и предполагает замену израсходованного ядерного топлива, обслуживание, реконструкцию и зачастую существенную модернизацию корабля.

Иными словами, в середине жизненного цикла "George Washington" будет проведена весьма масштабная модернизация и ремонт авианосца.

"На корабле будут основательно модернизированы полетная палуба, катапульты и аэрофинишеры. Даже палубные надстройки авианосца подвергнутся очень серьезным изменениям", - рассказал Крис Майнер, вице-президент по программам модернизации авианосцев судостроительной компании "Huntington Ingalls Industries" (HII).

Кроме того, будет проведена замена ряда элементов на генераторах и турбинах. Все электрические системы корабля, включая дверные блокировки, генераторы, датчики и средства вычислений, будут окончательно переведены в "цифру".

Программа RCOH также включает замену противоскользящего абразивного покрытия полетной палубы.

Главные компоненты аэрофинишеров будут заменены или реконфигурированы с учетом последних технологических новаций. "Механизмы аэрофинишеров будут в полном объеме демонтированы, доставлены в Лейкхерст (предприятие ВМС США в Нью-Джерси). Там их сделают как новые. Затем они будут переустановлены на корабле, чтобы прослужить еще как минимум 25 лет", - добавил Майнер.

Процесс RCOH также включает окраску корабельного днища несколькими слоями специальной краски, предназначенной для предотвращения коррозии и обрастания стали корпуса авианосца микроорганизмами и водорослями.

Кроме того, будут существенно модернизированы каюты для размещения личного состава авианосца. Они получат дополнительные удобства для матросов и офицеров.

"Множество отсеков и помещений на корабле будут восстановлены таким образом, как будто они после ремонта и модернизации стали абсолютно новыми", - пояснил один из руководителей подрядчика.

В целом программа RCOH предполагает выполнение обширной программы модернизации в 2300 отсеках корабля, 600 заправочных емкостей и сотен других систем авианосца "George Washington", говорится в официальном заявлении компании "Huntington Ingalls".

В настоящее время большинство американских авианосцев оснащено системами ПВО НАТО "Sea Sparrow" и 20-мм автоматическими 6-ствольными пушками "Вулкан-Фаланкс" с индивидуальной системой наведения. "Вулканы" предназначены для решения разнообразных огневых задач, в том числе борьбы с быстроходными торпедными катерами.

В ходе модернизации "George Washington" получит новые и серьезно модернизированные системы оружия. На авианосце будут установлены корабельный зенитный ракетный комплекс RIM-116, получивший название RAM - "Таран" (акроним от "Rolling Airframe Missile"), модернизированный вариант ЗРК НАТО "Sea Sparrow", 25-мм автоматические пушки Мк38 и самые современные системы противоторпедной защиты.

Новая система защиты от торпед будет также установлена в ходе реализации программы RCOH. В полном объеме система противоторпедной защиты SSTD сочетает в себе возможности по обнаружению торпед противника, определению их типа, сопровождению и дальнейшему уничтожению с помощью миниатюрных антиторпед. Военно-морские силы США планируют оборудовать все авианосцы и другие дорогостоящие надводные корабли американского флота системой защиты от торпед SSTD к 2035 году. Будут существенно обновлены и другие системы самообороны корабля.

Программа RCOH составляет 35% затрат на все обслуживание и модернизацию в 50-летнем сроке службы авианосца.

После завершения всех предусмотренных планом работ в 2021 году авианосец "George Washington" будет одним из самых современных и технологически продвинутых авианосцев "Nimitz"-класса в ВМС США, утверждают должностные лица судостроительной компании HII.

Несмотря на модернизацию, "George Washington" все же будет уступать в плане генерирования электрической энергии новым авианосцам класса "Форд". Эта серия американских авианосцев спроектирована с учетом производства электроэнергии, достаточной для обеспечения функционирования перспективных систем вооружения типа рельсовых пушек и лазерного оружия.

Программа RCOH была недавно формализована через соглашение стоимостью 2,8 миллиардов долларов (около 160 миллиардов рублей) между ВМС США и компанией HII. Одно из главных мероприятий программы RCOH на авианосце "George Washington" - подготовка к размещению на борту корабля истребителей пятого поколения F-35C.

Появление первого в своем роде самолета F-35C в палубном варианте сулит немало преимуществ ВМС США в вопросах боевого применения авианосцев.

Это позволит, по мнению американских экспертов, атаковать цели, прикрытые современной эшелонированной противовоздушной обороной.

В недалеком будущем авиагруппы на авианосцах ВМС США будут состоять из истребителей F-35C, F/A-18E/F "Super Hornet", самолетов РЭБ EA-18G "Growler", самолетов ДРЛОиУ Е-2D "Hawkeye", вертолетов MH-60R/S и конвертопланов "Navy Osprey", предназначенных для решения вопросов материального обеспечения.

Палубные самолеты F-35C, имея низкую радиолокационную заметность, оснащенные самыми современными системами разведки и искусственным интеллектом, в состоянии выполнить более широкий спектр боевых задач, не будучи обнаруженными врагом.

Подобный самолет рассматривается специалистами ВМС США как средство реализации расширенной морской стратегии, позволяющей участвовать в крупной войне против почти равноправного противника, такого как Россия, Индия или Китай, имеющих на вооружении современные системы ПВО и истребители-перехватчики.

Полный комплект вооружений для F-35C предполагает применение лазерных боеприпасов, управляемых с помощью системы GPS, высокотехнологичных бомб малого диаметра (использующих для наведения на цели миллиметровый, лазерный и инфракрасный диапазоны волн), бомб типа JDAM, скорострельной пушки калибра 25-мм для непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск и атак вражеских кораблей.

Во время недавних испытаний F-35C совершил вылет на боевое применение с одной лазерной бомбой типа GBU-31, двумя ракетами "воздух-воздух" AIM-120 и четырьмя бомбами типа GBU-12.

На этом фоне усилия по модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" выглядят весьма и весьма скромно. В частности, 50 млрд рублей - это немногим более 800 млн долларов. Если сумма будет в ближайшем будущем "уполовинена", то это составит на выходе уже менее 400 млн долларов. Подобного финансирования будет явно недостаточно, чтобы довести уже сравнительно немолодой корабль до уровня высоких требований XXI-го века.

Причем речи о том, чтобы менять в ходе предстоящей модернизации устаревший ракетный комплекс "Гранит" нашего единственного авианосца на современный "Калибр-НК", похоже, уже не идет. Что касается базирования на "Адмирале Кузнецове" истребителей пятого поколения, то это, видимо, уже совсем далекая перспектива.


Михаил Ходоренок
16.10.2017
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