"Потерпели неудачу". Пентагон о потере США лидерства в новом оружии

МОСКВА, 18 января/ Радио Sputnik. У Соединенных Штатов есть понимание, что страна отстает от других держав в вопросе перспективных военных разработок, включая создание гиперзвукового оружия, однако Пентагону пока не удается ускорить эти программы.

С соответствующим заявлением выступил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Соединенных Штатах было две программы в области гиперзвука, однако теперь стране потребуются годы, чтобы восстановить лидерство.

"Что мы сделали после того, как они (разработки, – ред.) потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы", – заявил Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Представитель Пентагона признал, что после остановки разработок "уйдут годы на восстановление", и призвал ускорить этот процесс.

В последние годы США проводят активную работу по созданию гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали разрабатывать ракету ARRW класса "воздух – земля". Параллельно Пентагон создает гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил.

Однако в ноябре прошлого года министр обороны США Марк Эспер отметил, что после развития Россией технологий гиперзвукового оружия у Вашингтона возникло отставание в боевых возможностях, которое необходимо устранить.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин поставил задачу наращивать боевые возможности ВМФ за счет поступления в новых фрегатов и подлодок, способных запускать гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков допустил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), именуемый также "стелс-бомбардировщиком", может войти в ядерную триаду России.