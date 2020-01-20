Войти
Интерфакс-АВН

Отряд кораблей Северного флота в ближайшее время направится в западное Средиземноморье

284
0
0
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота в ближайшее время направятся в западную часть Средиземного моря, сообщили в пресс-службе флота.

"В ближайшее время ракетный крейсер встретится с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" и судами обеспечения и направится в западную часть Средиземного моря. Попутно экипажи отработают совместное маневрирование и ряд учебно-боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, крейсер завершил заход в кипрский порт Лимасол, а БПК недавно покинул греческий порт Пирей.

"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.

В первой декаде января крейсер "Маршал Устинов" в качестве флагманского корабля был задействован в совместных учениях Черноморского и Северного флотов России в Чёрном море. С командного пункта на борту крейсера за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент России Владимир Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
СФ
Похожие новости
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
15.05.2013
Океанские перспективы
11.02.2013
Средиземноморские учения
31.01.2013
Подвиг министра
28.01.2013
Всей мощью флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.01 18:22
  • 65
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 20.01 18:05
  • 8
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 20.01 18:02
  • 9
От страха капитан пролил кофе на ботинки – в США тоже помянули «суперсоник» Су-24
  • 20.01 17:55
  • 3
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
  • 20.01 17:49
  • 20
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 20.01 17:48
  • 5
На Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против России
  • 20.01 15:56
  • 1
Действуют роем. Видео первого полета беспилотника X-61A попало в Сеть
  • 20.01 15:26
  • 93
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 20.01 15:18
  • 1
Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии
  • 20.01 15:17
  • 19
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 20.01 15:00
  • 1
Новейшие зенитные самоходки турецкого производства замечены в Ливии
  • 20.01 15:00
  • 22
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 20.01 14:31
  • 5
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
  • 20.01 14:29
  • 1
Последний дюйм: сможет ли SpaceX возить астронавтов на МКС
  • 20.01 14:29
  • 4
В США раскрыли настоящие проблемы российской «Арматы»