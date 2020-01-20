Отряд кораблей Северного флота в ближайшее время направится в западное Средиземноморье

Москва. 18 января. ИНТЕРФАКС - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота в ближайшее время направятся в западную часть Средиземного моря, сообщили в пресс-службе флота.

"В ближайшее время ракетный крейсер встретится с большим противолодочным кораблём "Вице-адмирал Кулаков" и судами обеспечения и направится в западную часть Средиземного моря. Попутно экипажи отработают совместное маневрирование и ряд учебно-боевых задач", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, крейсер завершил заход в кипрский порт Лимасол, а БПК недавно покинул греческий порт Пирей.

"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.

В первой декаде января крейсер "Маршал Устинов" в качестве флагманского корабля был задействован в совместных учениях Черноморского и Северного флотов России в Чёрном море. С командного пункта на борту крейсера за учениями наблюдал Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент России Владимир Путин.