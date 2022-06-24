От Карелии до Кавказа, от Якутии до Донбасса

Боевой путь заполярной гвардии военно-морского флота России

В январе 2020 года американский журнал National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире – наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. По оценке заокеанского издания, российская морская пехота заняла второе место.

«Данный род войск выполняет ту же роль, что и американский корпус морской пехоты, – это экспедиционные силы, специализирующиеся на десантных операциях», – написал журнал, отметив, что морская пехота России является хорошо подготовленной и боеспособной силой.

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ БРИГАДЫ

Боевой путь 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота – это героическая летопись ратных дел. С присущими заполярной морской пехоте наступательным порывом, стремительностью, дерзким маневром, высокой доблестью, беззаветной отвагой и преданностью России.

Эта история началась 5 мая 1943 года, когда в Карелии на базе 2-го отдельного морского стрелкового батальона 67-й морской стрелковой бригады, до этого воевавшей в Сталинграде, был сформирован 61-й стрелковый полк. Его преемницей и стала 61-я отдельная бригада морской пехоты Северного флота.

Созданный в середине войны, 61-й стрелковый полк успел много повоевать. Драться с фашистами в Карелии, а затем в Кольском Заполярье даже физически было нелегко. Дремучие леса, непроходимые топи, скалистые горы, глубокие снега и трескучие морозы – природа Крайнего Севера предъявляла высокие требования к морально-боевым качествам рядовых, сержантов и офицеров, испытывала их дух, выносливость, закалку.

Массовый героизм воины полка проявили в боях за норвежский город Киркенес. В ночь на 24 октября 1944 года штурмовые подразделения полка под шквалом огня десятка вражеских артиллерийских батарей форсировали Бек-фьорд и ворвались в город. Два дня шли ожесточенные уличные бои. В результате пятитысячный гарнизон нацистов был практически полностью уничтожен.

В тот же день указом президиума Верховного Совета СССР за проявленные мужество и героизм 61-му стрелковому полку было присвоено почетное наименование «Киркенеcский». А 6 января 1945 года за образцовое выполнение задач командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками полк был награжден орденом Красного Знамени.

Спустя 20 лет, в июле 1966 года директивой главнокомандующего ВМФ СССР часть включили в состав Северного флота уже как 61-й отдельный Киркенесский Краснознаменный полк морской пехоты.

Еще через 13 лет, в сентябре 1979 года директивой Главного штаба ВМФ полк переформировали в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота с местом дислокации в заполярном гарнизоне Спутник.

ТЕАТР ДЕЙСТВИЙ – МИРОВОЙ ОКЕАН

К началу 1960-х годов перед ВМФ СССР были поставлены задачи, потребовавшие воссоздать морскую пехоту на качественно новом уровне. Опыт мировых держав свидетельствовал: вооруженные силы должны иметь в своем составе высокомобильные части, способные решать боевые задачи в отрыве от своих баз и обладающие большой степенью автономности при ведении боевых действий.

В составе ВМФ СССР начали создавать части и подразделения морской пехоты, подготовленные к ведению боевых действий в экстремальных условиях в различных климатических зонах.

На Северном флоте за годы существования соединения «черные береты» успешно выполнили задачи более полусотни боевых служб на кораблях, направленных к берегам Анголы, Бенина, Великобритании, Гвинеи и Гвинеи-Бисау, Греции, Египта, Исландии, Норвегии, Крита, Мальты, Сан-Томе и Принсипи, Сирии, Франции и других стран мира.

С 23 декабря 1995 года по март 1996-го подразделение морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Александра Зубенко, которое входило в состав экипажа тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», выполнило на «отлично» задачи боевой службы в Средиземном море.

В апреле-мае 1996 года группа «черных беретов» под началом старшего лейтенанта Игоря Дурнова, базировавшаяся на большом противолодочном корабле (БПК) «Адмирал Левченко», участвовала в российско-англо-американском учении «РУКУС-96» в проливе Ла-Манш. По итогам учения командования ВМС США и Великобритании оценили действия заполярных морпехов как образцовые.

В августе 2002 года взвод морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Андрея Чащина на БПК «Адмирал Чабаненко» участвовал в дальнем океанском походе к берегам Исландии и Великобритании. Во время официального визита отряда кораблей Северного флота в Рейкьявик и при неофициальном заходе «Адмирала Чабаненко» в английский Плимут морские пехотинцы контролировали организацию пропускного режима на российские корабли, несли их круглосуточную охрану.

В 2005 году в ходе международного учения «ФРУКУС-2005» с участием БПК «Адмирал Левченко», а также французского, американского и британского кораблей в акватории Кельтского моря у побережья французской провинции Бретань морпехи-разведчики капитана Вадима Мазепо и старшего лейтенанта Дмитрия Петрова во время досмотра обнаружили «противотанковые ракеты» на борту судна, нарушившего оружейное «эмбарго».

С декабря 2007 года по февраль 2008 года проходил дальний поход корабельной ударной группы Северного флота во главе с ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море. «Черные береты»» под общим командованием полковника Евгения Стребкова успешно выполнили задачи, поставленные перед морским десантом.

С октября 2008 года по март 2009 года – практически шесть месяцев – пробыл в океанском плавании тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». На его борту также находились морские пехотинцы из Спутника. В дальнем походе общее руководство десантом осуществлял подполковник Илья Лойк. Венцом боевой службы «черных беретов» стало задержание 13 февраля 2009 года в Аденском заливе трех катеров с сомалийскими пиратами.

В 2019 году заполярные морские пехотинцы несли антипиратскую вахту на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», танкера «Вязьма» и спасательного буксира «СБ-406» уже у южных берегов Африканского континента.

Словом, без «черных беретов» Северного флота не обходится ни один дальний поход североморцев.

БОЙЦЫ ТРЕХ СТИХИЙ

Еще в советское время свое профессиональное мастерство и боевую выучку «черные береты» Северного флота демонстрировали на крупномасштабных учениях, таких как «Север-68», «Океан-70», «Материк-71», «Балтика-78», «Запад-81», «Магистраль-83» и др.

В апреле 1970-го в стратегических учениях «Океан» были задействованы все четыре флота. Разворачивались они под руководством главкома ВМФ адмирала флота Сергея Горшкова. В ходе маневров на полуостров Рыбачий был успешно высажен сводный десантный отряд из морских пехотинцев Северного и Балтийского флотов.

С 30 марта по 2 апреля 1976 года батальон морской пехоты 61-го полка провел совместное учение с батальоном 76-й воздушно-десантной дивизии с выброской парашютного десанта.

13 июня 1989 года в Спутнике «черные береты» продемонстрировали боевые возможности вооружения и военной техники американской военной делегации, возглавляемой председателем Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Уильямом Д. Кроу. Интерес к бригаде морской пехоты Северного флота со стороны заокеанских гостей объясним: она, единственная в мире, дислоцируется за полярным кругом. Демонстрация прошла успешно: американский адмирал даже впал в замешательство от меткости, показанной морпехами при стрельбе.

В июне 1999 года бригада приняла участие в крупномасштабном учении «Запад-99» с высадкой воздушного десанта на полуостров Рыбачий. По его итогам 61-ю отдельную бригаду признали лучшей в ВМФ по тактике действий и огневой выучке. Ей вручили переходящий приз главнокомандующего ВМФ. Тогда же Спутник удостоился и кубка губернатора Мурманской области «Лучшей береговой части Северного флота».

В июне 2004 года личный состав парашютно-десантной роты, которой командовал капитан Дмитрий Белый, принял участие в учении «Мобильность-2004» на Тихоокеанском флоте. Заполярные морпехи продемонстрировали высокую боевую выучку, были поощрены ценными подарками и награждены медалями.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

В летописи Спутника много страниц начинаются со слова «впервые».

С 4 мая 1979 года по 5 марта 1980 года десантный отряд майора Алексея Носкова выполнял на БДК «Петр Ильичев» задачи самой длительной (почти 11 месяцев) боевой службы в истории морской пехоты СФ. Она проходила в Атлантическом океане у побережья Западной Африки.

В 1986 году разведчики капитана Юрия Еремцова и морпехи из 876-го отдельного десантно-штурмового батальона (ОДШБ) впервые высадились парашютным способом на заполярный остров Колгуев, находящийся в Карском море.

В августе 1988-го личный состав роты плавающих танков ПТ-76 под командованием капитана Михаила Мейера совершил 28-километровый переход на плаву из губы Титовка в губу Кутовая и обратно. Этот переход до сих пор остается единственным в своем роде в российском ВМФ.

Морские пехотинцы Северного флота готовы высадиться на побережье любого континента. Фото с сайта www.mil.ru

К сожалению, в советское время, да и в первые годы истории ВС России достижения, установленные воинскими подразделениями и военнослужащими, не вносили в специализированные издания, вроде Книги рекордов Гиннесса.

Правда, в 2018 году появилась Книга рекордов ВС РФ – справочное издание о наиболее выдающихся успехах Российской армии. Но и в ней осталось незафиксированным уникальное событие, когда в 2012 году впервые в истории ВМФ был высажен морской десант на необорудованное побережье острова Котельный (Новосибирский архипелаг между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем). Высадка прошла с борта БДК «Александр Отраковский» на гусеничных плавающих транспортерах ПТС-М.

Впрочем, сейчас в Книге рекордов ВС уже немало строк, вписанных морскими пехотинцами Спутника.

Так, впервые в новейшей истории Российской армии в июне 2018-го на острове Южный архипелага Новая Земля военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты, 200-й отдельной мотострелковой бригады и 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады в сложных условиях Крайнего Севера совершили марш общей протяженностью 960 км на гусеничных тягачах ДТ-10п «Витязь» по маршруту поселок Рогачево – бухта Савина (Карское море) – поселок Малые Кармакулы – поселок Северный и обратно.

В том же году в рамках маневров «Восток-2018» в ходе межвидового тактического учения под руководством командующего СФ впервые в ВМФ с двух больших десантных кораблей – «Александр Отраковский» и «Кондопога» – был высажен морской десант на необорудованное побережье поселка Тикси (Якутия).

В сентябре 2019 года впервые в новейшей истории ВМФ личный состав десантно-штурмовой роты 1-го батальона бригады форсировал в сложных условиях губу Кутовую в Мотовском заливе Баренцева моря, преодолев на плаву на бронетранспортерах БТР-80 расстояние в 1800 м.

КАВКАЗСКИЕ ВОЙНЫ

История Спутника – книга судеб. Есть в ней и страница беспримерного героизма, увековеченная в мраморе памятника «черным беретам», павшим при выполнении воинского долга на Северном Кавказе.

Там в январе-марте 1995 года воевал 876-й усиленный десантно-штурмовой батальон подполковника Сергея Жукова. Затем в мае-июне того же года – сводный батальон морской пехоты под командованием подполковника Сергея Пушкина. А с сентября 1999-го по июнь 2000-го – вновь 876-й ОДШБ уже под командованием подполковника Анатолия Белезеко.

Когда в декабре 1994-го началась первая чеченская кампания, разговоры о возможном участии в ней морпехов пошли сразу. Поэтому шока не испытывали. К тому же никто из североморцев толком не знал, что же конкретно происходит в Грозном. О кровопролитных боях и потерях федеральных войск вначале не сообщали.

Так что морпехи не представляли ни масштаба, ни серьезности предстоящих задач. Готовились перекрывать дороги, осуществлять паспортный контроль. И только новогодний штурм Грозного, обернувшийся катастрофой и гибелью 131-й отдельной мотострелковой бригады из Майкопа, прозвучал тревожным сигналом для всей России. А в Спутнике 7 января 1995 года, в Рождество Христово, в час дня бригаду морской пехоты подняли по боевой тревоге.

Стало ясно: ситуация в Грозном вышла из-под контроля. Вечером того же дня усиленный десантно-штурмовой батальон находился уже на аэродроме в Оленегорске. Оттуда самолетами военно-транспортной авиации его спешно перебросили в Чечню, где «белые медведи» сразу же вступили в жестокие грозненские городские бои...

За мужество и доблесть полковник Александр Чернов, майор Андрей Гущин, капитаны Виктор Шуляк и Виктор Вдовкин, старший прапорщик Григорий Замышляк и старшина Геннадий Азарычев были удостоены высокого звания Героя России. Орденами Мужества и «За военные заслуги» наградили около четырехсот морских пехотинцев, боевыми медалями – более тысячи.

О каждом из них можно написать много. О том, как на блокпосту едва не похоронила пулеметчика Ивана Киселева рухнувшая сверху бетонная плита перекрытия. Как чудом выжил матрос Игорь Макушин, когда при артобстреле вдребезги разнесло соседнюю с его постом комнату. О том, что Дудаев объявил морскую пехоту СФ «врагом номер один». Как на «белых медведей» вели настоящую охоту: за «голову» матроса-североморца боевикам обещали 500 долларов, прапорщика или офицера – полторы тысячи. О том, как 1 апреля 1995 года у старшего лейтенанта Николая Сартина, геройски погибшего в Грозном, родился первенец – сын Лешка. И о многом другом, что произошло с морскими пехотинцами на Северном Кавказе в 1995-м.

Казалось, времени на это – вечность. Однако спустя четыре года в Спутнике вновь раздался сигнал боевой тревоги. С 9 сентября 1999-го для 876-го ОДШБ подполковника Анатолия Белезеко началась контртеррористическая операция по освобождению Чечни и Дагестана от орд вооруженных бандформирований.

Более девяти месяцев североморцы воевали на самых ответственных участках. Действия «черных беретов» под Харачоем и Ведено, у перевала Харами и Андийских Ворот, блестящая операция по переброске бойцов на высоты, господствующие над Джаной-Ведено и Дышне-Ведено, Октябрьским и Дарго, заслужили наивысшие оценки командования объединенной группировки федеральных сил.

Кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги» полковник запаса Евгений Стребков командовал артиллерией группировки морской пехоты на Северном Кавказе. По его воспоминаниям, в тяжелейших условиях морские пехотинцы ни разу не отступили, не оставили позиции. При этом «белые медведи» очень достойно вели себя по отношению к мирному населению: оказывали помощь в восстановлении водопроводов, разминировании полей, доставке гуманитарной помощи. За что командующего группировкой генерал-майора Александра Отраковского офицеры между собой называли миротворцем.

«Мирное население Чечни уважало морских пехотинцев, боевики же старались не вступать в открытую схватку с нами, – рассказывает Евгений Николаевич. – В морской пехоте еще со времен Великой Отечественной, когда фашисты называли моряков «черной смертью», из поколения в поколение передается особый дух».

Звания Героя Российской Федерации удостоились генерал-майор Александр Отраковский (посмертно), подполковник Дмитрий Клименко, лейтенант Юрий Курягин (посмертно) и сержант Владимир Таташвили (посмертно). Всего же к государственным наградам за ту операцию были представлены 906 «черных беретов» СФ.

На второй войне десантно-штурмовой батальон вновь не избежал потерь. Скорбный список из 64 североморцев, погибших в первую чеченскую кампанию, дополнили еще 16 морских пехотинцев.

Боевое мастерство заполярных «черных беретов» по достоинству оценил глава государства. В апреле 2000 года во время визита на Северный флот президент Владимир Путин отметил:

«В Дагестане и Чечне морские пехотинцы сражались доблестно. Бандиты не напрасно вас боялись и боятся до сих пор. Потому что «черные береты» действительно страха не знают. Я искренне благодарю вас за самоотверженный ратный труд, верность присяге, преданное служение Отечеству. Уверен, пока в строю такие люди, как вы, наша Родина – Россия – будет непобедима!»

СИРИЯ – НАГОРНЫЙ КАРАБАХ – ДОНБАСС

С сентября 2015 года для 61-й бригады наступила пора командировок в Сирию. Там одной из основных задач морских пехотинцев стало обеспечение безопасности российских военных объектов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики, государственных наград были удостоены 85 военнослужащих 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ.

С декабря прошлого года личный состав 876-го ОДШБ участвует в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. «Черные береты» контролируют неприкосновенность линии разграничения. Насколько известно, отношение к морпехам хорошее с обеих сторон: армянской и азербайджанской. Потерь среди «белых медведей» нет. А в апреле морским пехотинцам вручили от Минобороны медали за отличие в миротворческой миссии.

Сегодня заполярные «черные береты» участвуют в специальной военной операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризации и денацификации Украины. Морпехи Северного флота, оставаясь верными девизу «Там, где мы, там – победа!», сражаются с украинскими националистами на Авдеевском направлении.

Узнать подробности о боевых действиях морпехов на Донбассе стало возможным благодаря самоотверженной работе военного корреспондента Семена Пегова и его команды WarGonzo, которые не раз приезжали на позиции североморцев под Авдеевкой, а затем в своем Telegram-канале размещали репортажи.

Так, начальник разведки народной милиции (НМ) ДНР с позывным «Юрич» рассказал, как в ночное время в районе поселка Красногоровка была обнаружена и уничтожена украинская колонна реактивных систем залпового огня «Град», а затем и техника, которая вышла им на выручку.

«Силами и средствами разведки, в том числе 61-й отдельной бригады морской пехоты СФ, было вскрыто выдвижение на огневые позиции батареи РСЗО «Град» противника, планировавшей обстрел Ясиноватского района, – сообщил офицер. – Было принято решение уничтожить ее. После уничтожения батареи спустя несколько минут из Авдеевки вышла первая эвакуационная группа, которая состояла из четырех автомобилей. Рассчитав точку встречи с ней, уничтожили и ее.

Еще через 11–12 минут появилась вторая украинская колонна в составе трех единиц бронетехники. По ней тоже приняли решение нанести огневое поражение. В результате всего одна бронемашина смогла развернуться и уйти в Авдеевку. Всю остальную вражескую технику уничтожили и сожгли. Точный удар по ней нанесли артиллерийские подразделения 61-й отдельной бригады морской пехоты: реактивные системы залпового огня «Град» и 122-мм гаубицы Д-30».

Как отмечает Семен Пегов, на севере Авдеевского «котла» бойцы 61-й бригады воюют бок о бок с подразделениями народной милиции ДНР. И выполняют реально героическую работу, причем в жестких условиях боевого противостояния с украинскими частями. Используя беспилотники, противник стремится отслеживать перемещение морпеховских штурмовых групп и техники.

Как-то в двадцатых числах мая морские пехотинцы ехали на БТР через село Новобахмутовка, и в это время «грады» противника крепко приложились по дороге. Поэтому скорость передвижения на «бэтээрах» достаточно высокая: максимально допустимая в складывающейся обстановке.

26 мая националисты решились контратаковать в районе населенного пункта Веселое под Авдеевкой. На штурм противник бросил как минимум десять танков при поддержке трех БМП и до полутора рот пехоты. Однако продвижение врага оперативно вычислили разведчики, после чего артиллерия нанесла точные удары по противнику.

В свою очередь, 27 мая донбасские штурмовые подразделения 2-го территориального батальона народной милиции ДНР, батальона «Сомали», 100-й бригады и 3-й бригады НМ ДНР совместно с бойцами 61-й бригады морской пехоты сами сделали рывок вперед. Благодаря штурму 2-й тербат НМ ДНР продвинулся на полтора километра и занял позиции украинских боевиков в пригороде Авдеевки. Тем самым у народной милиции появилась возможность контролировать дорогу Авдеевка-Горловка и наблюдать за действиями противника, подготовив плацдарм для начала непосредственного штурма города.

Так что ни украинские «грады», ни вражеские контратаки – ничто не может остановить заполярных морпехов, штурмующих укрепрайоны украинских националистов. «Черные береты» шаг за шагом, с боем отвоевывая каждые сто метров донбасской земли, продвигаются вперед по лесопосадкам, полям, населенным пунктам. Результативно действуют не только штурмовые подразделения «черных беретов», но и разведчики, снайперские пары, гранатометчики. Североморцы с помощью квадрокоптеров эффективно корректируют огонь артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в лесопосадках под Авдеевкой.

Кстати, между собой морпехи называют украинских неонацистов «немцами». Имея в виду, конечно же, не жителей современной Германии, а своего нынешнего противника – чтобы всем было понятно, кто он такой. По словам командира роты морской пехоты с позывным «Терек», так и коротко, и ясно: «Потому что для нас это – продолжение того дела, которым занимались наши деды и прадеды с 1941 по 1945 год, и однозначно победа будет за нами. Мы занимаемся правым делом».

В густой, уже покрывшейся зеленью лесопосадке, прозванной морпехами Шервудским лесом, рота «Терека» с фланга прикрывает другие подразделения бригады, непосредственно наступающие в направлении Авдеевки. «Держа здесь оборону, мы также создаем благоприятные условия для себя, постепенно уничтожаем противника, чтобы в дальнейшем нам было легче наступать», – резюмирует офицер.

Как подчеркивает военкор Семен Пегов, Авдеевка с ее большими промзонами – не менее сложный фронт, чем Мариуполь. Украинские националисты создавали здесь мощные укрепрайоны на протяжении восьми лет войны, заливали бетоном. Система подземных коммуникаций и укреплений здесь гораздо более серьезная, чем в Мариуполе. Однако это не значит, что Авдеевка неприступна.

Сергей Васильев

Сергей Яношевич Васильев – военный журналист, капитан 2 ранга запаса.