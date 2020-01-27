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Интерфакс-АВН

Российский крейсер "Маршал Устинов" выходит в Атлантический океан

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Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Архив
Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Архив.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Компанийченко

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" совершают переход из Средиземного моря в Атлантический океан на пути в пункт базирования, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ).

"Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов", выполнявший задачи в Средиземном море, приступил к проходу Гибралтарского пролива. Через несколько часов североморцы выйдут в Атлантический океан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские корабли выполняют завершающую стадию дальнего похода - возвращение в пункт постоянного базирования порт Североморск. Их прибытие туда ожидается в первой половине февраля.

"В водах Атлантики корабли и суда Северного флота отработают ряд плановых учений, их экипажи продолжат совершенствование военно-морской выучки", - сообщает пресс-служба.

"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В начале января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал президент РФ Владимир Путин. В учении также принимал участие большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

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Военные учения
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