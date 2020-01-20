Anadolu (Турция): НАТО сдержанно относится к призыву об активизации ее роли на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018.

Идея президента США усилить роль Североатлантического альянса на Ближнем Востоке озадачила организацию. Автор полагает, что сделав это неожиданное предложение, Трамп хотел заставить европейских союзников взять на себя большую часть бремени. Как отреагировало руководство НАТО на идею создания NATO Middle East?

Президент США Трамп призвал НАТО взять на себя более активную роль на Ближнем Востоке, предложив новое название для альянса: "NATOME" (NATO Middle East). Этот призыв вызвал дискуссию о том, что еще альянс может сделать в политически сложном регионе.

С атакой Ирана на базы США в Ираке после убийства американской стороной командующего подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани (Qasem Souleimani) Трамп обратил свой взор на НАТО.

Американский лидер, который периодически ставит под сомнение дееспособность НАТО и призывает европейских союзников взять на себя большую часть финансового бремени, потребовал, чтобы альянс играл более активную роль на Ближнем Востоке.

Выпад Трампа о "NATOME"

Название НАТО, которая возьмет на себя большую роль на Ближнем Востоке, может быть изменено на "NATOME" (NATO Middle East), предложил Трамп. Таким образом, по мнению американского лидера, можно обеспечить более равномерное распределение финансового бремени между странами-членами.

В то же время этот шаг будет способствовать уходу США с Ближнего Востока. При этом Трамп дал понять, что некоторые страны региона тоже могут присоединиться к альянсу, но не сказал, какие. Вместе с тем Трамп не уточнил, какую дополнительную роль НАТО в регионе он имеет в виду.

Вице-президент одного из ведущих мозговых центров, базирующегося в Брюсселе, "Германский фонд Маршалла" Ян Лессер (Ian Lesser) в интервью корреспонденту "Анадолу" отметил, что предложение президента США поступило в неожиданный момент и для многих стало сюрпризом.

НАТО отнеслась сдержанно

После того как Трамп озвучил это предложение, он провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg). Стороны согласились с тем, что НАТО может внести больший вклад в региональную стабильность и борьбу с международным терроризмом. При этом было отмечено, что альянс уже присутствует на Ближнем Востоке.

Также было подчеркнуто, что НАТО входит в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и вносит ключевой вклад в борьбу с международным терроризмом посредством миссий в Ираке и Афганистане.

На трех разных пресс-конференциях, проведенных в течение одной недели, генеральный секретарь Столтенберг отметил, что НАТО готова работать над вопросом о том, какую более активную роль альянс может взять на себя на Ближнем Востоке.

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс больше склонен обучать "местные силы безопасности", как делает это в Ираке, чем отправлять войска на Ближний Восток.

"Думаю, что лучший способ борьбы с международным терроризмом - это не всегда отправка войск, - отметил Столтенберг. - Иногда нам нужно делать это, но лучший способ - это усиление местных сил безопасности, чтобы они сами боролись с терроризмом".

К тому же, чтобы альянс мог играть более существенную роль на Ближнем Востоке, необходимо также "согласие" стран региона, обратил внимание Столтенберг. В этой связи, по его словам, будут идти контакты со странами региона.

С другой стороны, по сообщениям мировых СМИ, сразу после того как Трамп озвучил свое предложение, делегация НАТО отправилась в США и провела с Госдепартаментом США переговоры о том, что альянс может сделать на Ближнем Востоке.

Лессер отмечает, что Столтенберг "сдержанно", но правильно отнесся к предложению Трампа, и в качестве возможного варианта развития событий допускает вероятность переименования и включения под эгиду НАТО миссий, которые страны-члены уже осуществляют на Ближнем Востоке.

Европейские союзники могут не поддержать

Можно сказать, что администрация Трампа переживает не лучшие времена в отношениях с европейскими странами, которые считаются "традиционными союзниками" США.

Обвинения, периодически озвучиваемые Трампом в адрес европейских союзников в контексте НАТО, его настойчивое требование увеличить расходы на оборону вызывают беспокойство в европейских столицах.

Отношения администрации Трампа с европейскими странами напряжены по таким причинам, как торговые вопросы, ядерная сделка с Ираном, соглашение по климату, к тому же США даже не уведомили заранее европейских союзников об операции в отношении Касема Сулеймани.

Европейские страны, которые утрачивают свое влияние на Ближнем Востоке и уклоняются от участия в сложном политическом уравнении в регионе, весьма вероятно, займут дистанцированный подход к предложению Трампа.

Около 11 лет НАТО сохраняет свое присутствие в Афганистане, и пока неизвестно, насколько европейские страны, которые недавно пошли на незначительное увеличение своих расходов на оборону, поддержат расширение деятельности альянса на новые регионы.

С другой стороны, Европа по-прежнему считает Россию, миграцию и терроризм большей угрозой, поэтому предполагается, что европейские страны не будут рады переключению относительно ограниченных ресурсов альянса на другой регион.

"Союзники не будут жаждать более активного вовлечения альянса в проблемы на Ближнем Востоке", - говорит Лессер. Вместе с тем все союзники выступят за то, чтобы НАТО играла более активную роль в борьбе с терроризмом, который исходит от Ближнего Востока, добавляет он.

Время покажет

Лессер также отмечает, что Трамп мог сделать это предложение, "недолго думая", и оно не является частью "большой стратегии Америки".

Сделав это неожиданное предложение, Трамп, возможно, ставил цель заставить европейских союзников взять на себя большую часть бремени.

НАТО и так вносит важный вклад прежде всего в сферу борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, говорит Лессер. "Активного стремления к возможной отправке оперативных сил НАТО на Ближний Восток не будет, - предполагает он. - Альянс много лет сторонится экспедиционной войны и сосредотачивается на защите территорий".

Одной из распространенных точек зрения также является мнение о том, что в условиях высокой вероятности возникновения горячего конфликта на Ближнем Востоке Трамп этим предложением, возможно, хотел дать Ирану сигнал: "За мной - Европа".

Предполагается, что то, насколько серьезно это предложение по Ближнему Востоку, которое озвучила администрация Трампа, вступившая в год выборов, покажет время.

Шерифе Четин (Şerife Çetin)