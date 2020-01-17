«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса

В «Российских космических системах» (входят в «Роскосмос») нашли способ помешать следить за Россией из космоса, сообщает РИА Новости.

Речь идет о том, чтобы нарушить доступ к оперативной информации, получаемой в ходе мониторинга территории страны зарубежными спутниками-шпионами. С этой целью в госкорпорации предлагают разместить в России наземные радиоэлектронные станции, которые бы блокировали канал передачи данных со спутников-шпионов, непосредственно наблюдающих за оперативной обстановкой в стране, на спутники-ретрансляторы, передающие данные на зарубежные наземные пункты приема.

Отмечается, что подобный подход работает только тогда, когда спутники-шпионы используют спутники-ретрансляторы, то есть когда первые находятся вне зоны прямой видимости зарубежных наземных пунктов приема. Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.

В декабре 2019 года член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин заявил, что у ракет семейства «Ангара» на коммерческом рынке «просто нет никаких шансов, поэтому никто не спешит».