Войти
Интерфакс-АВН

Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву

916
22
-8
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: www.gazeta.ru

Путин считает, что Медведев в должности зампреда Совбеза должен сосредоточиться на вопросах обороноспособности и безопасности страны

Путин отметил, что есть правительственный блок, а "есть ярко выраженный президентский блок" и "это, прежде всего, вопросы безопасности, обороноспособности".

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ РФ является президент.

Путин отметил: "Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов поддержать. Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки".

Президент подчеркнул, что говорил об этом с Медведевым.

Он напомнил, что Медведев "был и главой государства, президентом Российской Федерации, уже восемь лет он фактически возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в должности в новейшей истории России".

"Мы договорились, вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Хотя президент, конечно, отвечает за все, но президентский блок - это, прежде всего, вопросы безопасности, обороноспособности", - уточнил Путин.

Ранее в среду Путин выступил с президентским Посланием Федеральному собранию РФ.

Затем Путин встретился с премьером РФ Дмитрием Медведевым, а затем - с членами кабинета министров РФ.

На этой встрече президента с членами правительства Медведев сообщил, что правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции.

Медведев напомнил о Послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год". Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на его встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания главы государства Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании. "Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Премьер поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и пообещал увидеться лично с каждым из них в ближайшее время. "Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Похожие новости
31.01.2019
"Частная армия Евгения Пригожина"
23.08.2016
Владимир Иванов: нынешние тенденции в управлении наукой создают большие риски
30.05.2011
Президенты подтолкнули Mistral
12.10.2010
Военная модернизация БРИК и новый мировой военный баланс ("The Faster Times", США)
29.07.2009
Уго Чавес и Игорь Сечин обсудили в Каракасе вопросы сотрудничества Венесуэлы и России
20.02.2008
Шоу с танками и ракетами. Под Москвой создается уникальный выставочный центр.
22 комментария
№1
16.01.2020 13:39
Кто-то считает это понижение, кто-то - повышение... Но в любом случае возня  2024 началась
+1
Сообщить
№2
16.01.2020 14:30
Статья вызвала отрицательную оценку, видимо вызванную желанием выразить  мнение о несоответствии кандидата предложенной должности. Но новость имеет и обратную сторону, - все же странв получила нового премьера.
0
Сообщить
№3
16.01.2020 14:32
Вся страна уже захлебывается от того, что в госорганах, госструктурах, на крупных предприятиях любой отрасли для того, чтобы пристроить своих и блатников придумывают всякие высокие должности куда их и сажают.

И до послания президента, "отставки правительства" и выступления Путина по дальнейшей судьбе Медведева я искренне считал, что это недоработка законодательства, которую в ближайшее время поправят и подобные действия станут если не уголовной статьёй для руководителей, то гражданской точно с отстранением и запретом руководить чем-либо какой-то срок.

Но теперь я увидел, что это есть НОРМА, которую стране демонстрирует президент.
+3
Сообщить
№4
16.01.2020 14:37
Цитата, Baltas сообщ. №2
Но новость имеет и обратную сторону, - все же странв получила нового премьера.

Каждый в послании увидел своё... я вот уже много мнений услышал.
Но больше меня поразило то, что Путин искренне считает, что народу нельзя было голосовать на референдуме по вопросу пенсионной реформы, но очень надо за то, кому президент передаст какие права - что для 90% населения вообще темный лес...
+1
Сообщить
№5
16.01.2020 14:50
Ладно, успел со всеми проектами определиться:
-ПАКДА
-СЛОН
-Ил-276
-Ил-112/114
-МС-21/ПД-14
-SSJ-100/ПД-7
и еще и куча  по ВМФ, боевой авиации и Космос.
Денег дал всем, давай работай. Ему повезло рост ВВП с самоликвидацией предприятий на Украине и импортозамещением. Пока не поздно БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ срочно запускать в России, мощности у Ростеха и Тракторных заводов в наличии, "Либхер" хоть сегодня заедет.
0
Сообщить
№6
16.01.2020 15:02
Извините за плагиат,но лучше Шендеровича не сказать.
"Не понимаю болезненного возбуждения почтенной образованной публики по поводу произошедшего.
Что, собственно, такого произошло сегодня? Что вам было неясно до, что нового стало ясно теперь? Какая вам на хер разница, кого именно они там куда передвинут или сократят, и что конкретно означает зубков, если он мишустин? Зачем так волноваться, если вы не в доле?
Путин от власти не уйдет. Прозорливым это было понятно давно, адекватным — после 2012 года, остальные продолжают ждать и верить, но это уже не лечится.
НЕ УЙДЕТ ОН.
А каким именно образом не уйдет — какая вам, настаиваю, на хер разница? Изменение Конституции этого государства, создание другого, война с третьим… Он не уйдет! Либо мать-природа приберет этого старого коня, вместе с его вечной переправой, прямо при исполнении, либо тетушка-история устроит России такую жопу, что россиянам придется ненадолго выйти из анабиоза и пристроить в растопыренные пальцы вилы, на которых Путина и вынесут вон, причем все еще при исполнении, разумеется.
Но в этом варианте уже не будет иметь значение ни фамилия премьера, ни распределение полномочий, ни конституционное устройство страны.

Короче, сегодняшнее происшествие носит совершенно технический характер, и не стоит на него отвлекаться. Живем как жили, кочумаем помаленьку."
0
Сообщить
№7
16.01.2020 15:46
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
Вся страна уже захлебывается от того, что в госорганах, госструктурах, на крупных предприятиях любой отрасли для того, чтобы пристроить своих и блатников придумывают всякие высокие должности
А как Вы предложите поступить с человеком, с которым общались много лет? Путин ведь не робот. Сама смена власти уже достаточно положительна.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Но больше меня поразило то, что Путин искренне считает, что народу нельзя было голосовать на референдуме по вопросу пенсионной реформы, но очень надо за то, кому президент передаст какие права - что для 90% населения вообще темный лес...
Вопрос прав- вопрос легитимности, поэтому его решают подобным образом. Вопрос пенсий связан с большей продолжительностью жизни и он неизбежен. Только 90% населению абсоютно наплевать откуда берутся деньги и, поэтому, референдум, когда логика событий не имеет другого решения, неуместен.
0
Сообщить
№8
16.01.2020 15:47
Цитата, ЗНШ сообщ. №5
Ему повезло рост ВВП с самоликвидацией предприятий на Украине и импортозамещением. Пока не поздно БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ срочно запускать в России, мощности у Ростеха и Тракторных заводов в наличии,

О чём это вообще? Вас что история КАМАЗ - МЗКТ в России ничему не научила?
0
Сообщить
№9
16.01.2020 15:54
вот "выставить за дверь на мороз" Дмитрия Анатольевича...вот это было бы реально странно...чистый популизм, да и обоюдоострая ситуация...тогда бы стал вопрос об недоработках и ответственности...а это неприятные для всех вопросы...а так хоть и с понижением, но "доверие не утратил"...да и ушёл без истерик, вот и славненько...
+1
Сообщить
№10
16.01.2020 15:55
Цитата, Валентин-333 сообщ. №6
Какая вам на хер разница, кого именно они там куда передвинут или сократят, и что конкретно означает зубков, если он мишустин?
Видите ли Валентин, история создается людьми. И играет очень большую роль какую фамилию человек при этом носит- Путин,  Ельцин,  Гитлер, или Обама. Бывает очень большая разница при изменении фамилий людей от чьих решений зависят многие ключевые вопросы.
Кстати, чем Вам до такой степени не угодил Путин? Надеюсь, Вы серьезно не думали, что при начале карательной операции против людей русской национальности в Донбассе, он сможет остаться стоять в стороне?
-1
Сообщить
№11
16.01.2020 15:56
Цитата, Baltas сообщ. №7
А как Вы предложите поступить с человеком, с которым общались много лет?

Мы про личные отношения или про служебные? Мы про помочь своими силами и средствами или за чей-то чужой счет?

Цитата, Baltas сообщ. №7
Вопрос прав- вопрос легитимности, поэтому его решают подобным образом.

Ох. Не напомните мне сколько раз исправлялась конституция России за последние 15 лет?

Цитата, Baltas сообщ. №7
Вопрос пенсий связан с большей продолжительностью жизни и он неизбежен.

Вопрос пенсий связан с огромным числом факторов, продолжительность жизни среди которых не должна была являться определяющей: например демография, внутренняя миграция с программой освоения территорий,  динамика создания рабочих мест, внешняя миграция, производительность труда, система распределения доходов, система управления фондами ПФ, управление инвестиционным климатом и т.д.
0
Сообщить
№12
16.01.2020 16:02
Покойный Виктор Степанович на баяне подыгрывал Леониду Даниловичу,  жена и теща с Украины когда-то. И что, помогло? Зять миллиардер В.Пинчук важнее дружбы России в тысячу раз. Бизнесок бацки Коли в ОАЭ и Китае в миллион раз важнее для него Москвы, раньше начнем импортозамещать, там на каждом предприятии мильярд зеленых зайчиков.
0
Сообщить
№13
16.01.2020 16:04
Цитата, А.С.Б. сообщ. №9
вот "выставить за дверь на мороз" Дмитрия Анатольевича...

Ну, я надеюсь Вы что-то слышали про Мираторг... Ну там такой... интересный "мороз"...
0
Сообщить
№14
16.01.2020 16:08
Цитата, А.С.Б. сообщ. №9
тогда бы стал вопрос об недоработках и ответственности...

А сейчас он отпал что-ли????
Или кто-то наверху по поводу такого запроса от населения напрягся или напрягался сильно? :)))

Зато теперь пойди и объясни почему сынок какого-нибудь начальника или чинуши сел на его место после ухода того на заслуженный или на место его зама, или на место другого зама, которого ради сынка или дочки уволили...
Хм... а аргументов то теперь ноль - ну "не на мороз же их право"...
Прорыв говорите? Мозги говорите утекают?
Ну говорите, говорите...
0
Сообщить
№15
16.01.2020 16:14
Цитата, Андрей Л. сообщ. №13
Ну, я надеюсь Вы что-то слышали про Мираторг... Ну там такой... интересный "мороз"...
))...ну а куда Дмитрию Анатольевичу идти?...в центр занятости на приём записаться что ли?...

да и Мираторг сегодня есть, пока премьер-министр, а завтра уже "фискал" премьер-министр...

уже на Мираторг то Дмитрий Анатольевич точно наработал))...
0
Сообщить
№16
16.01.2020 16:18
Ну и.... славно коли так... Мираторг Вам в регион... :))))
0
Сообщить
№17
16.01.2020 16:19
Цитата, Андрей Л. сообщ. №14
А сейчас он отпал что-ли????
конечно, всё чинно-мирно-благородно...в отставку сам подал, доверие не утратил...не выгнали несогласного бунтаря и будущего лидера либеральной оппозиции, несогласного с курсом "партии и правительства"...а отправили в почётную отставку, к Мираторгу... политического будущего скорее всего уже не будет...как смог, так и поработал - спасибо, и прощайте...все довольны...кто вопросы то ставить будет неудобные, при общем согласии сторон?
0
Сообщить
№18
16.01.2020 16:21
Цитата, А.С.Б. сообщ. №17
конечно, всё чинно-мирно-благородно...в отставку сам подал, доверие не утратил...

Ах, так Вы про двоих в стране всего речь ведёте - ну тут да, всё чинно и благородно.

А зачем по телевизору этот многоэтапный эмоциональный диалог показывали тогда не подскажите?
0
Сообщить
№19
16.01.2020 16:22
Спорю, Галицкого Сергея Николаевича из Краснодара возьмут министром. Бизнес торговый продал за пару мильярдов зеленых, занимается благотворительностью(парк громадный и красотища построил и содержит), за него краснодарцы любого порвут.
В.В.Путин позравляет с Днем Рождения его ежегодно.
0
Сообщить
№20
16.01.2020 16:29
Цитата, Андрей Л. сообщ. №18
А зачем по телевизору этот многоэтапный эмоциональный диалог показывали тогда не подскажите?
ну это у полит. технологов лучше спрашивать...

ну я думаю, что либералы у нас в стране убогие и ничего лучше, даже для себя, добиться не могут...
-1
Сообщить
№21
16.01.2020 16:33
Цитата, Андрей Л. сообщ. №14
Прорыв говорите? Мозги говорите утекают?
кстати, это не я...это президент говорит))...вот и посмотрим, насколько загвоздка была в "либеральном курсе"...сейчас, я так понимаю, все преграды благополучно к Мираторгу отправились...
0
Сообщить
№22
16.01.2020 16:43
Цитата, А.С.Б. сообщ. №21
вот и посмотрим, насколько загвоздка была в "либеральном курсе"...сейчас, я так понимаю, все преграды благополучно к Мираторгу отправились...

:)))))))) Вот ещё одно мнение по поводу тезисов президента...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне