Борисов заявил, что объем экспорта российского вооружения составляет $14-15 млрд в год

Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, отметил вице-премьер РФ

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники - $14-15 млрд. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина.

"Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на $55 млрд и ежегодный объем продаж составляет около $14-15 млрд. Это серьезная прибавка к экономике", - сказал Борисов.

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

"Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения - прим. ТАСС) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят", - подчеркнул Борисов.

"Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет "лечиться" каким-то образом", - добавил вице-премьер.