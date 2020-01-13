Войти
ТАСС

Борисов заявил, что объем экспорта российского вооружения составляет $14-15 млрд в год

581
0
0
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, отметил вице-премьер РФ

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники - $14-15 млрд. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В. П. Дубынина.

"Мы имеем гарантированные долгосрочные заказы на $55 млрд и ежегодный объем продаж составляет около $14-15 млрд. Это серьезная прибавка к экономике", - сказал Борисов.

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

"Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения - прим. ТАСС) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят", - подчеркнул Борисов.

"Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет "лечиться" каким-то образом", - добавил вице-премьер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
14.11.2019
"Русские витязи" пересаживаются на Су-35С: как это связано с новой тактикой ВКС
14.08.2019
Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М