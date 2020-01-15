Войти
Военно-промышленный курьер

В России планируют «подлечить» элементную базу в сфере ВПК

954
1
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет $14-15 млрд, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Это серьезная прибавка к экономике», - сказал Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина. 

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые вице-премьер назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

«Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят», - подчеркнул Борисов.

«Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет лечиться каким-то образом», - процитировал Финмаркет вице-премьера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
13.01.2020
Борисов заявил, что объем экспорта российского вооружения составляет $14-15 млрд в год
20.09.2019
Су-35 продемонстрировали профильным турецким специалистам
19.07.2019
Предсказана жесткая реакция Турции на исключение из программы создания F-35
09.07.2018
Су-57 оказался дорогой и бесполезной игрушкой
06.07.2018
Владимир Гутенев высказал свое мнение о производстве Су-34, Су-35, Су-57 и беспилотных авиационных комплексах шестого поколения
1 комментарий
№1
15.01.2020 10:07
Этот вылечит...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.01 22:48
  • 7
Вертолеты из дурдома
  • 15.01 22:33
  • 1
Россия собралась дать кредит Шри-Ланке на Су-30
  • 15.01 22:27
  • 2
ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"
  • 15.01 21:24
  • 17
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 15.01 21:16
  • 26
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 15.01 21:10
  • 3
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 15.01 20:47
  • 280
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 15.01 20:15
  • 58
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 15.01 19:40
  • 11
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 15.01 18:25
  • 2
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
  • 15.01 18:07
  • 3
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 15.01 16:21
  • 9
По советским чертежам: в России создадут первый авианосец
  • 15.01 16:15
  • 3
На Урале танковая дивизия получит 30 модернизированных танков Т-72Б3М
  • 15.01 16:02
  • 4
ПАКетное соглашение: новейшему бомбардировщику назначили сроки выхода в серию
  • 15.01 15:57
  • 10
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб