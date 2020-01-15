В России планируют «подлечить» элементную базу в сфере ВПК

Объем долгосрочных заказов российского вооружения для зарубежных стран составляет $55 млрд, ежегодный экспорт отечественного оружия и военной техники составляет $14-15 млрд, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Это серьезная прибавка к экономике», - сказал Борисов, выступая с лекцией перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета им. Героя России генерала В.П.Дубынина.

Он привел примеры конкурентоспособной экспортной российской военной продукции, в том числе зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые вице-премьер назвал лидерами в своем сегменте по характеристикам.

«Боевая авиация: по летно-техническим характеристикам последние модели самолетов Су-35 - это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 (истребитель пятого поколения) - по крайней мере, не уступают ведущим образцам - американским F-22, F-35, а по ряду летно-технических характеристик и превосходят», - подчеркнул Борисов.

«Немножко мы отстаем в области бортовой аппаратуры, но это наша болезнь на протяжении многих лет, это связано с нашей элементной базой. Я думаю, что в ближайшее время она будет лечиться каким-то образом», - процитировал Финмаркет вице-премьера.