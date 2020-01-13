Войти
Российская газета

Шойгу: На учениях ВМФ было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов

264
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе прошедших накануне в Черном море учений Военно-морского флота (ВМФ) России было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, а также подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов. Об этом в пятницу на селекторном совещании военного ведомства рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.


По его словам, все поставленные задачи учений Черноморского и Северного флотов, прошедших у берегов Крыма, полностью выполнены. Глава Минобороны России напомнил, что за ходом военно-морских учений с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин.

"В ходе минувших учений были выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Шойгу также рассказал, что Владимир Путин провел в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции "Российский Военно-морской Флот в XXI веке". В ходе него президент сообщил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы. "И впредь руководство страны будет делать все для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав", - процитировал Сергей Шойгу слова главы государства.

Министр обороны напомнил, что 7 января Владимир Путин совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии Башаром Асадом посетил командный пункт российской группировки. "В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия российской группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом", - отметил военный министр.

Также глава военного ведомства поблагодарил всех, кто в минувшие праздничные дни находился на боевом дежурстве.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Кинжал БР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
Похожие новости
13.01.2020
Определены основные задачи Минобороны России на 2020 год
13.01.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
10.01.2020
Удар "Кинжала": что увидел Путин на учениях в Черном море
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М