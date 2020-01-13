Определены основные задачи Минобороны России на 2020 год

Глава военного ведомства Сергей Шойгу провел первое селекторное совещание в новом году

В Вооружённых силах (ВС) России до конца 2020 года будут введены около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня мы обсудим ряд основных направлений деятельности в 2020 году. В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. 700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения», - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание.

По его словам, в войсках в течение года предстоит провести порядка 280 тыс. технических обслуживаний и ремонтов, планируется поставить военным более 6 млн тонн материальных средств.

«Продолжим строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов», - сказал министр.

Шойгу добавил, что совместно с Русским географическим обществом и поисковыми организациями в 2020 году будут проведены 11 экспедиций по поиску останков погибших защитников отечества.

«Уделим большое внимание экологической очистке территорий, включая Арктику», - сказал министр.

Говоря об инновационной деятельности, глава Минобороны РФ заявил, что будет расширен спектр научных исследований в технополисе «ЭРА», а также более эффективно использован потенциал Международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр, которые в 2020 году планируется провести одновременно.

В 2020 году требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, отслеживать развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооружённых сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы», - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.

«Необходимо отслеживать развёртывание Соединёнными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности», - сказал Шойгу, ставя задачи на текущий год.

Он также подчеркнул, что должно идти поступательное перевооружение на комплексы «Авангард» и «Ярс» Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса «Борей-А».

«Поступательно перевооружать РВСН на комплексы «Авангард» и «Ярс», морские ядерные силы - на новейшие стратегические подлодки класса «Борей-А», - поставил задачу министр.

Шойгу отметил, что ключевые задачи на предстоящий период определил президент России, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Владимир Путин.

«В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны мы подвели итоги деятельности Вооружённых Сил в 2019 году. Верховный Главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период», - сказал министр.

Уровень оснащённости Вооружённых сил современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца текущего года, должен стабильно поддерживаться в дальнейшем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«К концу 2020 года уровень оснащённости войск современным вооружением должен быть доведён до 70% и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учёбы новые, более эффективные способы применения войск», - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание.

По словам министра, важно продолжить работу по повышению социальной защищённости и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооружённых сил, гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», - сказал Шойгу.

Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом во время поездки в Сирию, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Шойгу напомнил, что 7 января Верховный главнокомандующий совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии посетил командный пункт российской группировки.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия нашей группировки войск.

Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», - сказал министр.

Глава военного ведомства также поблагодарил всех, кто в праздничные дни находился на боевом дежурстве.

Задачи учений Черноморского и Северного флотов в Чёрном море, за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин, выполнены в полном объеме. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Ещё одним заметным событием стало вчерашнее учение Черноморского и Северного флотов в Чёрном море. За его проведением с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал Верховный главнокомандующий <...> Поставленные задачи выполнены в полном объёме”, - сказал Шойгу.

Он сообщил, что на учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.

«В ходе учения выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал», - подчеркнул министр.

Он также отметил, что Путин провёл в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции «Российский Военно-Морской Флот в XXI веке». По словам главы военного ведомства, президент на совещании отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы и руководство страны и впредь будет делать всё для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав.

Порядка 68 процентов средств гособоронзаказа из полутора триллионов, выделенных на эти цели в 2020 году, пойдут на закупки новейших образцов оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжим повышать боеспособность Вооружённых Сил, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около полутора триллионов рублей. Почти 68 процентов средств пойдёт на серийные закупки новейших образцов», - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

По его словам, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. «Её исправность будет поддерживаться на уровне 95%», - сообщил министр.

Ещё одним важным пластом предстоящей работы он назвал создание необходимой инфраструктуры, включая жильё, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих.

«В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 200 зданий и сооружений. Пo-прежнему в числе наших приоритетов - выполнение обязательств по обеспечению военнослужащих жильём, прежде всего за счёт развития накопительной ипотечной системы и субсидий», - сказал Шойгу.

Он уточнил, что объём жилищных субсидий в 2020 году составит 37 миллиардов рублей.

«Будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу. Хотел бы подчеркнуть, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жёсткий контроль за расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней», - подчеркнул министр.