«Горячей войны не будет»: После речи Трампа об Иране с облегчением вздохнул Китай

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Одной из стран, где откровенно вздохнули с облегчением после вчерашнего выступления президента США Дональда Трампа, стал Китай. Напомним, что Трамп в ходе своего выступления заявил фактически о нежелании усугублять конфликт и об отказе от нового применения силы против Ирана. По словам Трампа, Вашингтон сосредоточится на санкциях, которые будут «максимально жёсткими».

Но почему именно в Китае восприняли заявление Трампа с большим воодушевлением?

Дело в том, что Китай входил и продолжает входить в число стран, которые игнорируют американский санкционный режим в отношении Ирана. Пекин продолжает импортировать иранскую нефть в существенных объёмах, не обращая внимания на попытки США воспрепятствовать такому трафику. Существенная часть добываемой в Иране нефти покупается именно Китаем (Китай - первый импортёр). До очередного введения американцами санкций, объёмы поставок «чёрного золота» по морю из портов Ирана в КНР составляли около 630 тыс. баррелей в сутки (из 1,7 млн баррелей экспортируемой Ираном нефти).

На фоне американо-иранского обострения цены на нефть впервые за несколько месяцев взлетали выше 70 долларов за баррель. Если бы Трамп не выступил со своей «умиротворяющей» речью, то, как предполагают эксперты, баррель бы уже к концу текущей недели мог достичь отметки в 80 долларов. Мало того, если бы США решили нанести удар по тем самым 52 иранским объектам, о которых говорил Трамп, то мировой рынок нефти пришёл бы в состояние полного потрясения. Это бы означало фактическое прекращение иранского экспорта, в том числе и экспорта в Китай. Китайской экономике пришлось бы искать альтернативные источники поступления «чёрного золота», но на фоне роста цен и военно-политической эскалации на Ближнем Востоке это было бы проблематично.

В самом Китае эксперты предположили, что американский удар по Ирану мог бы в конечном итоге стоить КНР 1,5-2% ВВП (с учётом снижения конкурентоспособности китайской продукции), причём в краткосрочной перспективе. На более длительную перспективу прогнозов давать не решались.

Сегодня на китайском ТВ выходят репортажи, в которых выражается удовлетворение решением Трампа. Этим в Китае дают понять, что к американским санкциям против того же Ирана Пекин уже давно привык, успев адаптироваться, а вот военный конфликт между Вашингтоном и Тегераном мог бы нанести мощный удар по китайской экономике.

В Китае отмечают, что "горячей" войны между США и Ираном не будет, а вот холодная может себя проявить. Но к ней Китай, как считают эксперты, готов.