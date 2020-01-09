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Интерфакс-АВН

Штаб операции "Непоколебимая решимость" переводится из Багдада в Кувейт, говорит работающий в нем эстонский полковник

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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США во время операции "Непоколебимая решимость" на ближнем Востоке.
Источник изображения: © Capt. Jason Welch

Таллин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Штаб операции вооруженных сил США и их союзников против запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve, OIR) переводится из Багдада в Кувейт, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе эстонских Сил обороны.

Здесь распространили интервью с работающим в штабе (OIR) руководителем эстонского контингента полковника Тыну Мииля, (Tonu Miil) который рассказал, что минувшей ночью "основную часть штаба перевели из "зеленой" зоны Багдада в Кувейт, это осуществлялось и ранее на протяжении нескольких дней". "Я сам прибыл сегодня утром в Кувейт, и здесь вновь организуется штаб OIR. По состоянию на вечер вторника в Багдаде было все спокойно. Еще сегодня утром передвигался из багдадского аэропорта в "зеленую" зону и на улицах ничего особенного не происходило", - сказал Мииль.

"В ближайшие дни разместим штаб и начнем проводить штабную работу и планировать дальнейшие шаги OIR", - добавил полковник.

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Страны
Ирак
Кувейт
Россия
США
Эстония
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