Разведка Турции заявила о переброске КСИР в провинцию Идлиб «для ликвидации зоны деэскалации»

Источник изображения: topwar.ru

Турецкие СМИ со ссылкой на разведку сообщают об активизации проиранских сил на территории Сирии на фоне известных событий с устранением американцами генерала Касема Сулеймани. По данным турецкой разведки, несколько вооружённых группировок, связанных с деятельностью Ирана, а также иранские подразделения передислоцированы к границе провинций Идлиб и Алеппо.

Если верить информации турецких источников, то в район Идлиба идёт переброска и военнослужащих иранского Корпуса стражей исламской революции. Основная их цель, как пишет турецкое информагентство Anadolu, связана с «ликвидацией зоны деэскалации в Идлибе».

Проиранские вооружённые отряды и КСИР в Сирии, по всей видимости, собираются нанести окончательное поражение боевикам группировки «Хайят Тахрир-аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещённая в РФ).

Стоит напомнить, что в южных и западных районах Идлиба находятся и правительственные силы Сирии. Если операция против боевиков будет начата, то, вероятно, она будет совместной – САА с КСИР и проиранскими вооружёнными отрядами. Конечным итогом операции может стать переход всей провинции Идлиб под контроль Дамаска, чего не было с 2011 года.

В турецких СМИ утверждается, что планирование операции осуществляется иранскими офицерами и генералами.

На таком фоне Владимир Путин сегодня совершает визит в Турцию. Официально – связан этот визит с пуском в работу газопровода «Турецкий поток». Но президент России обсудит с турецким коллегой и ситуацию, складывающуюся на данный момент в Иране, Ираке и Сирии, включая проблематику Идлиба.