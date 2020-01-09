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ТАСС

Партия из 40 тысяч автоматов АК-12 поступит в подразделения Минобороны РФ в 2020 году

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Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К
Автоматы АК-15, АК-12 и АК-15К.
Источник изображения: kalashnikov.media

В автомат Калашникова внесен ряд конструктивных особенностей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Партия автоматов АК-12 калибра 5,45 мм поступит в 2020 году в подразделения Министерства обороны РФ. Об этом в среду сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса передаст Минобороны России 40 тысяч единиц современного стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. Для подразделений будет поступать образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела.

Кроме того, автомат имеет вывешенное цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

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АК-12
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