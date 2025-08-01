Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года



Сергей Абрамов

Источник: Ростех Сергей АбрамовИсточник: Ростех

Сергей Абрамов рассказал о танках "Армата", Т-90 и закупках "Росгвардии"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов рассказал специальному корреспонденту "Интерфакса" Александру Белову о работе по модернизации "Искандеров", сроках поставки "Арматы" в войска, закупках Росгвардии и задачах "Уралвагонзавода".

- Продукция кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" – визитная карточка российской армии. Как вы считаете, по каким образцам мы обгоняем западные страны и Китай, а какие образцы нуждаются в модернизации и прорывных идеях?

- До сих пор самым узнаваемым российским брендом остается Калашников. АК-47 действительно был культовым оружием во всем мире на протяжении полувека. Неспроста он даже изображен на гербах нескольких государств (таких как Зимбабве, Мозамбик, Буркина-Фасо и Восточный Тимор). Разумеется, время не стоит на месте: меняются военные доктрины, условия и методы ведения боевых действий – и одновременно меняются вооружения.

Легендарный АК-47, также как и АК-74 со всеми модификациями, сегодня уже морально устарели. И на смену ему пришло новое поколение автоматов АК-12 и АК-15. Новые автоматы значительно эргономичнее и эффективнее предшественников. Кроме того, у новых автоматов намного лучше проработана конструкция, вследствие чего автомат имеет лучшую кучность стрельбы и возможность установки различного прицельно-приборного оснащения.

Могу не без гордости констатировать, что автомат Калашникова по-прежнему остается лучшим автоматом в мире.

- Каковы достижения в разработке техники для сухопутных войск?

- Если говорить о сухопутной военной технике, то в первую очередь отмечу танковую продукцию. С недавнего времени в состав кластера "Вооружение" "Ростеха" вошел "Уралвагонзавод". В настоящее время на вооружении в армии стоят различные модификации танка Т-90. Ближайшим конкурентом Т-90 является M1A1 Abrams. Против этого танка есть ряд предубеждений. Те же американцы не воспринимают Т-90 как серьезного конкурента Abrams. Изначально Т-90 действительно уступал. В первую очередь, по системам управления огнем и прицельным приборам. Надо понимать, что ввод танка в эксплуатацию пришелся на 1990-е годы, когда в стране не было единого управления промышленными предприятиями, не было госкорпораций, не было единой производственной группы – сплошное броуновское движение в промышленных масштабах. К примеру, нередко имели место ситуации, когда предприятия разрабатывали продукт, а затем искали рынки сбыта и зачастую – безуспешно. В настоящий момент ситуация развивается кардинальным образом: в первую очередь, все оборонные компании и предприятия работают в тесной связи друг с другом. Что касается производства танковой техники, то производство теперь сосредоточено в "Ростехе": мы производим не только сам танк, но и пушки, боеприпасы, системы наведения и другую электронику и комплектующие. Внутри "Ростеха" предприятия разрабатывают продукт под нужды заказчиков и после завершения ОКР приступают к поставкам. В настоящий момент электроника и боеприпасы, которыми оснащается Т-90, не уступают конкурентам. Уралвагонзавод продолжает модернизацию Т-90, но существенного прорыва по ТТХ в танке Т-90 мы не планируем.

Сегодня флагманским продуктом УВЗ является танк "Армата", который в настоящий момент находится на финальной стадии доработки. Мы надеемся поставить "Армату" в Вооруженные силы Российской Федерации в 2019 году.

- Какие еще образцы российского оружия и военной техники успешно "соревнуются" с западными конкурентами?

- Отдельно хочу отметить оперативно-тактические ракетные комплексы. Могу сказать, что "Искандеры" на сегодняшний день являются одним из наиболее "неотразимых" во всех смыслах наших продуктов.

Кроме того, наши оружейники сделали прорыв в стрелково-гранатометном вооружении. На сегодняшний день нашим западным коллегам не удалось превзойти российские автоматические гранатометы и пулеметы как по кучности стрельбы, так и по надежности. Что касается высокоточного оружия, то мы продолжаем поиск прорывных идей и внедрение новых технологий.

Другим тяжелым перевесом являются реактивные системы залпового огня: по ряду изделий мы имеем приоритетность в научно-техническом развитии систем и комплексов вооружения. В частности, наши корректируемые и управляемые реактивные снаряды к РСЗО не имеют аналогов в мировой и отечественной практике в плане надежности, эффективности и эксплуатационной стойкости.

Если говорить об их модернизации, то в связи с резким скачком в мировой практике в части эргономики, технической эстетики, автоматизации и эксплуатационных процессов сейчас можно поднимать вопрос о модернизации востребованных до настоящего времени классических образцов РСЗО – флагманов советской и российской армии, заслуживших большое уважение у простых командиров артиллерийских подразделений.

- В стратегии развития кластера заявлялось о планируемом росте прибыли по линии ВТС. Какие продукты сейчас активно продвигают на рынке?

- В связи со снижением объемов гособоронзаказа (ГОЗ) после завершения государственный программы вооружения (ГПВ) после 2020 года, рост прибыли по линии ВТС является одним из целевых ориентиров "Ростеха". Мы активно развиваем конверсию на оборонных предприятиях, однако в настоящий момент мы понимаем, что ключевым источником выручки для корпорации является реализация продукции военного и двойного назначения.

Стратегия по развитию ВТС опирается на показатели общего уровня роста показателей производства военной продукции в мире: за основу взят общий мировой рост продукции вооружения и военной техники. Учитывая текущую рыночную ситуацию, мы можем констатировать, что при нынешнем валютном курсе для промышленных компаний развитие ВТС является одним из самых выгодных направлений.

- Есть ли предметный интерес к продукции "Высокоточных комплексов" - Панцирь С-1 и НПО "Сплав" - РСЗО? Будут ли в этом году подписаны новые контракты?

- Иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к Панцирь-С1, тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП – входит в холдинг Высокоточные комплексы Госкорпорации "Ростех" - ИФ) регулярно посещают делегации из других государств.

В то же время "Сплав" остается лидером в производстве РСЗО для различных видов и родов войск, к продукции проявляется большой интерес со стороны иностранных заказчиков. На внешние рынки продвигаются, в первую очередь, боеприпасы и системы вооружения, позволяющие управляться в процессе применения и имеющие возможность выбора и определения характера цели. Имеются в виду корректируемые и высокоточные системы. В том числе популярными становятся образцы, которые имеют возможность поражать заглубленные либо высокозащищенные цели.

"Сплав" активно представляет свою продукцию на основных мировых площадках вооружения. В 2017 году заключены несколько экспортных контрактов, до конца 2017 года еще несколько планируется к подписанию.

Но "Сплав" и "Высокоточные комплексы" являются далеко не единственными производителями продукции кластера "Вооружение", востребованной на внешних рынках. В настоящий момент в организациях на проработке находится множество заявок, как на обычные, так и на высокотехнологичные боеприпасы. Стабильным спросом пользуются боеприпасы для полевой и танковой артиллерии, малокалиберные боеприпасы к отечественной боевой технике, средства ближнего боя (ручные противотанковые гранатометы и автоматические гранатометные системы), авиационно-бомбовые средства поражения.

- Ранее сообщалось, что модернизация "Искандеров" начнется в ближайшие годы. Какие задачи должны быть решены в ходе этих работ? Темпы поставок в войска сохраняются?

- Модернизация ракетного вооружения ОТРК ведется. Мы непрерывно совершенствуем "Искандер-М" – в первую очередь, расширяем боевые и эксплуатационные характеристики.

В части обеспечения Вооруженных Сил ОТРК "Искандер" могу подтвердить, что поставки комплексов проходят в соответствии плановыми заданиями Минобороны России.

- Создание экспортной версии "Искандера" оправдано?

- У "Искандер-Э" есть будущее. "Искандер" является самым эффективным оружием в своем классе и значительно опережает все зарубежные аналоги. Мы считаем "Искандер-Э" очень перспективным продуктом.

- Какие задачи стоят перед "Уралвагонзаводом" на ближайшие годы?

- Основные задачи "Уралвагонзавода" в целом понятны и определены. В области средств вооруженной борьбы они вытекают из обеспечения и реализации мероприятий жизненного цикла изделий вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего, это проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и созданию вооружения, освоения их серийного производства, изготовления и поставки, заводского ремонта и модернизации, сервисного обслуживания вооружения в войсках.

В рамках ГОЗ решение задач предприятиями интегрированной структуры напрямую связано с реализацией ГПВ в части бронетанкового вооружения и техники, различных видов артиллерийского вооружения, прежде всего самоходной артиллерии, военной автомобильной техники в интересах Сухопутных и воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, ряда других российских силовых структур и организаций.

- Как идет работа по перспективным проектам?

- На завершающей стадии находятся работы по созданию перспективного вооружения и освоению их серийного производства. Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Работы ведутся в соответствии с требованиями основного Заказчика – Минобороны России и условий заключенных государственным контрактов.

Важнейшим направлением по созданию перспективного вооружения является создание перспективных 57-мм артиллерийских комплексов, 82-мм и 120-мм подвижных минометных комплексов различного класса.

Серьезным направлением является создание вооружения и техники для арктических бригад. Прежде всего, это разработка и серийное производство изделий на базе снегоболотоходных двухзвенных транспортеров тягачей различной массы от 3-х до 30 тонн.

В последние годы на предприятиях были развернуты работы в области создания перспективных робототехнических комплексов.

В области серийного производства стоят серьезные задачи по постановке на производства, изготовлению и поставке в войска современного модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3", боевой машины поддержки танков БМПТ и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.

Не прекращается производство танка Т-72Б3 более глубокой модернизации, модернизированных самоходно-артиллерийских орудий 2С19М2 "Мста-С", модернизированных 82-мм и 120-мм минометных комплексов на различных шасси, модернизированных подвижных разведывательных пунктов артиллерии ПРП-4А, 100-мм артиллерийских комплексов надводных кораблей А-190.

Широкий спектр задач решается и по ремонту в заводских условиях существующего парка бронетанкового и ракетно-артиллерийского вооружения на бронетанковых ремонтных заводах. К решению данных задач привлечены и ряд производителей вооружения. Практически все предприятия задействованы в изготовлении и поставки в войска основных комплектующих изделий для обеспечения войсковых ремонтных органов.

УВЗ в ближайшее время предстоит решать очень широкий спектр задач в различных областях научной и производственной деятельности для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

- Год назад на отечественном рынке появился новый покупатель – Росгвардия. Удалось ли выстроить с ними работу?

- Мы активно сотрудничаем с подразделениями Росгвардии. В частности, их интересует стрелковое и специальное оружие. Кроме того, руководство Росгвардии приняло решение о закупке боевой экипировки второго поколения "Ратник". Как показала опытно-войсковая эксплуатация, экипировка не нуждается в особой модификации для данного подразделения

- Купит ли Росгвардия автомат для стрельбы под водой, о котором много писали СМИ?

- Автомат двухсредный специальный производства Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") принят на вооружение Росгвардии.

- В каком состоянии боеприпасная отрасль? Удается ли реализовать важные проекты по созданию боеприпасов для "Арматы", ПАК ФА, ПАК ДА, Ми-28НМ, Ка-52? Можете подвести промежуточные итоги данных работ?

- Боеприпасная отрасль находится в состоянии уверенного развития. Центр компетенций производства боеприпасов сосредоточен в концерне "Техмаш" (входит в кластер "Вооружение" госкорпорации "Ростех" - ИФ).

С учетом сформированного проекта ГПВ-2025, а также стабильного и даже возрастающего спроса на боеприпасы на международном рынке усиливается напряженность планов работы предприятий концерна. В интересах этой главной задачи в боеприпасной отрасли осуществляется модернизация и реструктуризация производства, совершенствуется комплекс базовых технологий. "Техмаш" совместно с Минпромторгом России прорабатывают планы дальнейших работ по техническому перевооружению предприятий и переходу к гибким автоматизированным производствам.

Что касается создания новых боеприпасов, то имеющийся научно-технический задел позволяет "Техмашу" решать самые сложные задачи. Разработки для перспективных образцов вооружения продолжаются по согласованным с Минобороны России планам и по ряду образцов вышли на завершающую стадию.

Следует отметить, что нашим специалистам удалось разработать артиллерийские снаряды с композитными элементами конструкции, повышающими боевые возможности авиационных пушек 30-мм патроны с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ). Из-за высокого темпа стрельбы (несколько тысяч выстрелов в минуту) происходит высокий нагрев стволов, падает их ресурс, ухудшается точность стрельбы. А в "Техмаше" создали боеприпас с ведущими пластмассовыми поясками, который решает все эти проблемы. Таким образом, разработчики добились многократного повышения живучести стволов, стабильности баллистических параметров, существенного увеличения огневой производительности пушек. Эти пушки являются штатным вооружением новых боевых самолетов и вертолетов.

- Верно ли утверждение, что "Калашников" получит массовый контракт на поставку автоматов для боевой экипировки "Ратник", а автомат Дегятерва пойдет к "Ратнику" для спецподразделений?

- Мы надеемся, что заказчик примет окончательное решение по данному вопросу в конце 2017 года, и сразу же начнутся серийные поставки. В настоящее время продолжается опытно-войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение какой из двух образцов войдет в массовый комплект боевой экипировки, а какой останется для спецподразделений.

- "Техмаш" и "Сплав" - какое будущее у этих холдингов? Какие задачи реформирования?

- "Сплав", производящий боеприпасы к РСЗО, планируется к включению в состав концерна "Техмаш". При этом новый "Техмаш" возглавил Владимир Лепин, ранее занимавший пост генерального директора "Сплава".

"Техмаш" является одним из немногих мировых производителей боеприпасов, способных создавать новые образцы по полному циклу: исследования – разработка – испытания – постановка на серийное производство – серийное производство и поставка партий изделий заказчику с последующим авторским сопровождением и контролем на местах хранения.

Для того, чтобы "Техмаш" сфокусировался на производстве боеприпасов, из холдинга был выведен ряд предприятий, на базе которых базе предприятий Техмаша будет сформирован дивизион спецхимии.

- Продолжается ли взаимодействие предприятий "Техмаша" с инозаказчиками по пистолетам "Оса"?

- Мы продолжаем работать на уже занятых рынках и стремимся к расширению географии. Так, недавно состоялись поставки для системы пенитенциарных учреждений в Гонконг. Также идут переговоры о поставках "Осы" в Бразилию и страны Ближнего Востока.

Кроме того, мы развиваем сотрудничество по номенклатуре и предлагаем изделия заказчикам в сфере нелетального воздействия. Высокая заинтересованность проявляется в отношении многофункционального щита "Легион", позволяющего отстреливать боеприпасы светозвукового, травматического и раздражающего действия. Данные щиты сейчас проходят испытания в подразделениях Росгвардии.