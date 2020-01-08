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Известия.ru

Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Army/Sgt. Alicia Brand

Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.

Его заменит в член Комитета палаты представителей по вооруженным силам и бывший советник председателя Объединенного комитета начальников республиканец Джен Стюарт.

В свою очередь, Эспер поблагодарил своего коллегу и пожелал ему успехов.

«Я благодарен за профессионализм, суждение и лидерство Эрика за последние семь месяцев, когда я перешел на пост министра обороны. <…> Мы желаем ему всего наилучшего по возвращении в частный сектор», — приводит слова главы Пентагона Politico.

Никаких подробностей о новой должности Чунинга в частном секторе в американском ведомстве не предоставили.

По информации издания, имя Чунинга фигурировало в списке чиновников, озабоченных законностью действий президента США Дональда Трампа по приостановке военной помощи Украине, послужившей поводом для импичмента американского лидера.

Чунинг — бывший офицер разведки армии и ветеран боевых действий, руководил повседневными операциями Канцелярии министра обороны. Он пришел на работу в Пентагон в 2017 году в качестве заместителя помощника секретаря по промышленной политике консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

26 ноября стало известно, что заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэниел Уолш уходит в отставку с занимаемой должности.

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